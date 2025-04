Aujourd’hui en Suisse

La cheffe du Département fédéral des finances se trouve actuellement aux États-Unis avec le ministre de l’Économie Guy Parmelin et des représentants de la Banque nationale suisse (BNS), à l’occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Lors de l’échange avec Scott Bessent, la rédaction d’une déclaration d’intention conjointe a été évoquée, qui pourrait rapidement déboucher sur un véritable mandat de négociation. «L’économie peut s’adapter à de mauvaises solutions ou à des lois imparfaites, mais ce avec quoi elle ne peut pas vivre, c’est l’incertitude», a souligné Karin Keller-Sutter au micro de la radio et télévision suisse alémanique SRF. À ses yeux, l’emploi et la prospérité économique de la Suisse sont en jeu.

Récemment, plusieurs articles ont mis en lumière un aspect non négligeable de l’interdépendance entre les économies suisse et américaine: les investisseurs suisses détiennent quelque 300 milliards de dollars de dette publique américaine. Il s’agit notamment de compagnies d’assurances, de banques, de caisses de pension et même de la BNS. «Autrement dit, presque tout le monde en Suisse contribue à financer le gouvernement américain», écrit SRF. Pour certains économistes, cela pourrait représenter un levier non négligeable dans les négociations entre Berne et Washington.