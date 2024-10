Aujourd’hui en Suisse

Pour la première fois en Europe , une équipe a fait atterir une fusée sur ses pieds. Et ce sont de jeunes étudiants et étudiantes suisses qui sont à l’origine de cette initiative!

Nous connaissions déjà l’entreprise américaine SpaceX, qui réutilise ses fusées après les avoir fait atterrir sur leurs pieds, avec une grande précision. Une équipe de jeunes étudiants et étudiantes de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a désormais réussi à le faire pour la première fois en Europe, à une plus petite échelle. Mais leur fusée «Colibri» mesure tout de même 2m45 et pèse 100 kg. Nous leur avons rendu visite dans une gravière de la Gruyère.

Le noyau du «Gruyère Space Program» se connaît depuis l’école secondaire et a fait ensemble le chemin jusqu’à l’EPFL, en passant par le gymnase. Une fois le projet terminé, ils et elles veulent fonder ensemble une start-up. Il ne s’agira plus de fusées, mais de la même technologie, nous glisse l’équipe. On n’en saura pas plus pour l’instant.

L’équipe «NICOLLIER» du projet spatial ARIS est composée d’étudiants et d’étudiantes de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Ses membres prévoient de ramener leur fusée au sol de manière autonome à l’aide d’un parachute commandé par l’IA. Et les «drop tests» (tests de chute) depuis un hélicoptère se sont déroulés avec succès, comme mon collègue Michele Andina et moi-même avons pu le constater à Dübendorf.