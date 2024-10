Oggi in Svizzera

Per la prima volta in Europa, un team ha fatto tornare a terra un razzo . Dietro a questo exploit ci sono alcuni giovani studenti e studentesse!

Lo abbiamo visto per la prima volta grazie all’azienda statunitense “SpaceX”, che riutilizza i suoi razzi e li fa atterrare con precisione millimetrica. Ora un team di giovani studenti del Politecnico federale di Losanna (EPFL) ha ottenuto questo risultato su scala ridotta per la prima volta in Europa. Il loro razzo Colibri misura 2m45 e pesa 100kg. Li abbiamo incontrati in una cava di ghiaia nella regione della Gruyère.

I membri del team del “Gruyère Space Program” si conoscono già dalla scuola secondaria e hanno percorso insieme il cammino verso l’EPFL. Dopo aver completato il progetto, vogliono fondare insieme una start-up. Non si occuperanno più di razzi, ma si baseranno sulla stessa tecnologia, dicono. Per ora non intendono rivelare altro.

Il team “NICOLLIER” del progetto spaziale ARIS è composto da studenti del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ). Hanno in programma di riportare a terra il loro razzo in modo autonomo utilizzando un paracadute controllato dall’intelligenza artificiale. I test di caduta da un elicottero hanno avuto successo, come hanno mostrato a me e al mio collega Michele Andina a Dübendorf.