Aujourd’hui en Suisse

Il n’y a probablement pas de crise du logement dans le village de Sarreyer, dans le canton du Valais. Là-bas, les habitants et les habitantes craignent autre chose, à savoir ne plus pouvoir sortir de leur village. La route principale menant à Sarreyer a été détruite par des coulées de boue cet été. Le seul accès au village est actuellement un détour par une route forestière.

Celle-ci est certes asphaltée, mais en cas de fortes chutes de neige ou de risque d’avalanche, elle pourrait être fermée. Pour que le village de montagne puisse être atteint en tout temps, un téléphérique provisoire est en cours de construction. Mais le projet a pris du retard et son ouverture n’est prévue que pour février.

«En attendant le petit téléphérique de huit places, les habitants scrutent de près la météo», rapporte la RTS. Le conseil municipal a mis en place un plan d’urgence au cas où la commune serait coupée du monde pendant des heures, voire des jours. Il concerne en particulier les services de secours et les écoliers et les écolières qui suivent les cours à Verbier. Les habitants et habitantes semblent toutefois prendre la situation avec sérénité: «Nous sommes quand même des gens de la montagne. On sait que si jamais il y a une coulée, on reste à la maison et on fait la grasse matinée.»