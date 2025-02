Aujourd’hui en Suisse

Le «Baromètre des générations 2025» réalisé par l’Institut Sotomo fait état d’une forte baisse de l’optimisme en Suisse depuis le dernier sondage en 2023. Parmi les données les plus pertinentes: 88% des personnes âgées de 18 à 35 ans estiment avoir peu d’impact sur l’évolution de la société et doutent que les choses s’améliorent.

L’enquête révèle en outre que deux tiers de la population jugent la société suisse divisée: politiquement, entre riches et pauvres et entre ville et campagne. Les jeunes perçoivent aussi un contraste générationnel. Plus de la moitié des moins de 26 ans pensent que le fossé avec les plus âgés se creuse, un taux qui tombe à 15% chez les plus de 75 ans.

Dans le cadre du travail, en revanche, les générations sont plus unies que séparées, des aspects tels que l’esprit d’équipe et l’appréciation étant considérés comme importants par toutes les catégories. 57% des personnes interrogées veulent réussir leur carrière, mais pour des raisons telles que le sens des responsabilités et l’indépendance, et non pour atteindre les symboles traditionnels de statut tels que le pouvoir et le prestige, qui perdent de leur valeur.