Aujourd’hui en Suisse

Le Conseil national s’est aligné sur le Conseil des États en approuvant l’accord avec le Royaume-Uni qui introduit pour la première fois l’équivalence entre les deux cadres réglementaires, britannique et suisse, permettant l’entrée réciproque sur les marchés des services financiers.

Le Conseil des États a approuvé la nouvelle Loi sur les données relatives aux passagers aériens. Son objectif est d’améliorer l’échange d’informations entre la Suisse et l’Europe. Le but ultime est la lutte contre la criminalité et le terrorisme. La base juridique permettra notamment à la Suisse d’établir un système national de traitement des données des voyageurs – le «Passenger Name Record» (PNR) – une pratique déjà en vigueur dans de nombreux pays.

Retour à la Chambre basse qui a donné son feu vert à l’extension de l’aide indirecte à la presse régionale et locale, la faisant passer de 30 millions de francs actuellement à 40 millions. «Oui» également au maintien de l’aide à la presse associative et de fondation (20 millions) et à la subvention de 25 millions pour les contributions à la livraison du matin.