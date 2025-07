Aujourd’hui en Suisse

Les supporters auront dû attendre la fin du match pour voir les Suisses faire la différence. Géraldine Reuteler et Alayah Pilgrim ont marqué les deux buts helvétiques à la 76e et à la 90e minute. «Je m’étais promis de marquer aujourd’hui, car j’ai raté une énorme occasion lors du premier match contre la Norvège. Je suis heureuse et fière de l’équipe», a réagi l’auteure du premier but, Géraldine Reuteler, dans le journal alémanique Bund.

La sélection suisse a toutefois dû faire face à un rude défi physique. «Les Islandaises, comme les Norvégiennes mercredi, ont surtout cherché à casser le jeu», écrit Blick. «Un sentiment de relâchement incroyable», a ainsi suivi l’ouverture du score, a confié la joueuse fribourgeoise Leila Wandeler à Keystone-ATS. «Ce n’était pas facile de mettre la pression de côté, d’oublier tout ce qui a été dit de négatif», a-t-elle ajouté. Avec cette victoire, les Suisses ont ainsi relancé leur Euro à domicile.

La qualification en quart de finale se jouera lors du match de jeudi contre la Finlande. Un match nul suffira à la Nati pour atteindre son Graal, mais elle va tout faire pour aller chercher une deuxième victoire.