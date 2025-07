Aujourd’hui en Suisse

Originaire de Neuchâtel, Jean-Pierre Egger fut d’abord un athlète de haut niveau, spécialiste du lancer du poids et du disque. Douze fois champion de Suisse, il a représenté le pays aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 et de Moscou en 1980. Mais c’est surtout comme entraîneur qu’il s’est illustré, avec un parcours encore plus remarquable.

Il a notamment conduit Werner Günthör au sommet mondial du lancer du poids, et a également mené la Néo-Zélandaise Valerie Adams vers les plus hauts sommets. Son expertise ne s’est pas limitée à l’athlétisme: comme le souligne la RTS, il a mis ses compétences au service de nombreuses disciplines, du basketball (avec l’équipe de France) au football (avec Sion, les Grasshoppers et Marseille), en passant par la voile (avec Alinghi), le saut à ski (avec Simon Ammann) et même la lutte suisse (avec Matthias Sempach).

En 2020, lors des Sports Awards à Zurich, Jean-Pierre Egger avait été honoré du titre de «meilleur entraîneur des 70 dernières années».

Plus d'informations sur ce sujet:

La même information sur le site Lien externe de 20 minutes Le portrait et la carrière de Jean-Pierre Egger présentés Lien externe sur le site de RTS InfoLa même information sur lede 20 minutes

Traduit de l’allemand à l’aide d’un traducteur automatique/op