Ugo Rondinone schafft Kunstwerk für Auslandschweizerplatz

Keystone-SDA

Auf dem Auslandschweizerplatz in Brunnen SZ wird 2026 ein Kunstwerk von Ugo Rondinone enthüllt. Das Werk soll den Platz aufwerten und ein Symbol der Verbundenheit der fünften Schweiz mit ihrer Heimat sein.

1 Minute

(Keystone-SDA) Rondinone, der in Brunnen aufgewachsen ist, gehört zu den international erfolgreichen Schweizer Kunstschaffenden. Wie die Stiftung Auslandschweizerplatz am Dienstagabend mitteilte, hat er sich bereit erklärt, für den Auslandschweizerplatz ein «symbolkräftiges Kunstwerk» zu schaffen.

Das geplante Objekt soll frei zugänglich sein und sich harmonisch in die Umgebung integrieren. Es handelt sich gemäss Mitteilung um ein filigranes Kunstwerk, das auch alle baurechtlichen Vorgaben erfüllt. Das Baugesuch soll im August eingereicht werden.

Rondinone wurde 1964 in Brunnen geboren. Seit 1990 lebt der Konzept-, Medien- und Installationskünstler in Zürich, seit 1998 auch in New York. Dort schuf er etwa für die Rockefeller Plaza Skulpturen.

Ein von Rondinone geschaffener Steinmann steht in Andermatt UR in einem Kreisel. Anlässlich des ESC präsentierte die Fondation Beyeler in Riehen BS Rondinones Regenbogen-Leuchtskulptur «we are poems».