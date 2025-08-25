Aujourd’hui en Suisse

Quelque 120 représentantes et représentants de la diaspora étaient à Berne vendredi et samedi. Des délégués venus pour participer au premier Conseil des Suisses de l’étranger de la législature, dans le cadre des SwissCommunity Days.

Ce premier Conseil de la législature a marqué un tournant: pour la première fois, des élections directes à grande échelle ont été organisées dans plusieurs pays. Le Parlement de la Cinquième Suisse avait pour tâche de confirmer les personnes élues dans leur fonction. Résultat: plus de la moitié des 140 sièges ont changé de titulaires, avec une représentation accrue de femmes et de jeunes.

Mais tout ne s’est pas déroulé sans heurts. L’élection des 20 membres de l’intérieur a suscité des tensions. Le comité de l’Organisation des Suisses de l’étranger avait proposé ces candidatures, comme le prévoient les statuts. Ce mode de désignation, combiné à l’absence de certains membres durant la dernière législature, a provoqué des échanges animés. Une adaptation du règlement est désormais envisagée.

Le Conseil des Suisses de l’étranger a également adopté une résolution en faveur de l’identité électronique (e-ID), soumise au vote du peuple le 28 septembre. Selon les délégués, elle permettrait aux expatriés d’accéder plus facilement aux services administratifs et favoriserait le développement du vote électronique.

Enfin, dans une interview accordée à Swissinfo, le nouveau directeur de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), Lukas Weber, a souligné que les finances de l’organisation sont une préoccupation majeure. «Nous devons nous attendre dans le futur à une réduction du soutien de la Confédération, qui représente 83% de notre budget», a-t-il déclaré.