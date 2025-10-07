Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est probablement un hasard, mais l’essentiel de notre sélection de l’actualité suisse de mardi tourne autour des métiers: ceux que l’on craint, ceux que l’on honore et ceux que l’on peine à conserver.
À l’échelle internationale, l’événement dont les médias parlent le plus est le deuxième anniversaire de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël du 7 octobre 2023. Comme les autres, les médias suisses consacrent une large place à cette journée de commémoration.
Bonne lecture!
Comparativement à bien d’autres pays, l’économie suisse fait preuve d’une belle résilience, surtout en matière de taux de chômage. Elle résiste globalement bien à une conjoncture morose. Cependant, quelques chiffres viennent un peu ternir cette image rassurante.
Selon les derniers chiffres présentés par le Secrétariat d’État à l’économie, le taux de chômage s’est maintenu à 2,8% au mois de septembre. Mais le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 0,9% par rapport au mois précédent. C’est en faisant une comparaison sur un an que la situation apparaît plus préoccupante: en septembre 2025, le chômage touchait 133’233 personnes, soit 19’988 de plus (+ 17,7%) qu’en septembre 2024.
L’ensemble du pays n’est pas affecté de la même manière. Si le taux de chômage atteint 2,4% en Suisse alémanique, il s’élève en moyenne à 3,9% dans la Suisse latine. Les cantons très tournés vers l’exportation sont particulièrement touchés. Le Jura présente le taux de chômage le plus élevé du pays, à 5%. La situation varie aussi selon les secteurs: les industries de l’horlogerie, des machines, des métaux et des équipements électriques sont particulièrement touchées.
La plupart des autres indicateurs économiques (croissance, consommation) restent au vert. Pour beaucoup d’analystes, la montée du chômage est donc à voir comme le signe d’une inquiétude face à plusieurs nuages qui planent sur l’industrie d’exportation: force du franc suisse, ralentissement de l’économie chinoise et, bien sûr, droits de douane américains. Selon les prévisions, le taux de chômage pourrait passer à 2,9% en fin d’année et à 3,3% l’année prochaine.
Malgré toutes les mesures de sécurité et la législation en place, les accidents de travail restent nombreux en Suisse. Selon les statistiques, 286’000 accidents professionnels et 607’000 accidents non professionnels de salariés ont été recensés en 2023. Au total, ces événements ont coûté 6,9 milliards de francs aux assurances.
«Basik», le magazine économique de la RTS, s’est intéressé aux métiers les plus dangereux du pays. Les chiffres montrent que la profession de forestier-bûcheron est la plus dangereuse de Suisse. En 2023, plus d’un bûcheron sur trois a subi un accident de travail.
Sans surprise, beaucoup de métiers où il est nécessaire de manipuler des machines figurent dans le top dix des professions les plus dangereuses: construction de bâtiment, menuiserie, génie civil et agriculture notamment. Mais d’autres activités ne viennent pas forcément à l’esprit lorsque l’on parle de dangerosité du travail, par exemple le coaching sportif, le conseil en emploi et la blanchisserie.
Une bonne nouvelle toutefois: les campagnes de prévention, les contrôles et la mise en place d’une législation adéquate, ainsi que les progrès techniques, ont permis de diminuer drastiquement les accidents de travail. Leur nombre a été divisé par cinq depuis les années 1960.
Un métier a les honneurs de la presse suisse de ce mardi: celui de cuisinier. L’édition suisse du célèbre guide culinaire Gault&Millau a désigné lundi le «Cuisinier de l’année 2026». Le titre échoit au Français Jérémy Desbraux, chef de la Maison Wenger au Noirmont, dans le canton du Jura.
Âgé de 39 ans, Jérémy Desbraux a décroché le titre en obtenant 18 points sur un total de 20. «Le chef aux 18 points assure un travail remarquable qui célèbre les producteurs de la région», justifie le guide dans son communiqué.
Ce prix met aussi en lumière le rayonnement du Noirmont sur la scène culinaire suisse. Cette petite commune ne compte que 1957 habitants, dont 13 sont des cuisiniers. Par le passé, elle s’était déjà distinguée avec un «Chef de l’année»: il s’agissait de Georges Wenger, en 1997.
Outre celui de «Cuisinier de l’année», le guide attribue plusieurs autres titres. L’un d’eux intéresse plus particulièrement la Cinquième Suisse: celui de «Star suisse à l’étranger». Cette distinction revient au St-Gallois Cyril Bettschen, qui officie au Restaurant Bareiss à Baiersbronn, en Forêt-Noire, l’un des établissements gastronomiques les plus prestigieux d’Allemagne.
En cette journée du 7 octobre, la plupart des médias suisses et internationaux consacrent une large place aux attaques terroristes contre Israël. Il y a exactement deux ans aujourd’hui, ces attaques lancées par le Hamas depuis la Bande de Gaza avaient coûté la vie à 1219 personnes en Israël, le pire massacre jamais subi par l’État hébreu.
Deux ans plus tard, la situation reste bloquée, avec des otages israéliens toujours retenus dans la bande de Gaza et une population palestinienne toujours sous le feu nourri de l’armée israélienne, avec un bilan de plusieurs dizaines de milliers de victimes. Ce 2e anniversaire est donc l’occasion pour de nombreuses voix de réclamer la fin du conflit.
C’est ainsi qu’en Suisse, la présidente de la Confédération a lancé un appel à la paix pour le Proche-Orient. «Il est grand temps de mettre fin à la violence», a écrit mardi Karin Keller-Sutter sur la plateforme X. La présidente de la Confédération a appelé le Hamas à libérer les otages et a encore ajouté que «nos pensées vont à tous ceux qui souffrent».
Par ailleurs, ce mardi, le Département fédéral des Affaires étrangères indique que les dix derniers Suisses encore retenus par les autorités israéliennes pour avoir tenté de rejoindre Gaza en bateau ont été libérés. Ces personnes ont été expulsées vers la Jordanie et prises en charge par l’ambassade suisse sur place. Leur transfert en Suisse est prévu pour demain mercredi. Neuf autres Suisses participant à la flottille pour Gaza avaient déjà précédemment pu rentrer en Suisse.
