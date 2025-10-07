Aujourd’hui en Suisse

Comparativement à bien d’autres pays, l’économie suisse fait preuve d’une belle résilience, surtout en matière de taux de chômage . Elle résiste globalement bien à une conjoncture morose. Cependant, quelques chiffres viennent un peu ternir cette image rassurante.

Selon les derniers chiffres présentés par le Secrétariat d’État à l’économie, le taux de chômage s’est maintenu à 2,8% au mois de septembre. Mais le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 0,9% par rapport au mois précédent. C’est en faisant une comparaison sur un an que la situation apparaît plus préoccupante: en septembre 2025, le chômage touchait 133’233 personnes, soit 19’988 de plus (+ 17,7%) qu’en septembre 2024.

L’ensemble du pays n’est pas affecté de la même manière. Si le taux de chômage atteint 2,4% en Suisse alémanique, il s’élève en moyenne à 3,9% dans la Suisse latine. Les cantons très tournés vers l’exportation sont particulièrement touchés. Le Jura présente le taux de chômage le plus élevé du pays, à 5%. La situation varie aussi selon les secteurs: les industries de l’horlogerie, des machines, des métaux et des équipements électriques sont particulièrement touchées.

La plupart des autres indicateurs économiques (croissance, consommation) restent au vert. Pour beaucoup d’analystes, la montée du chômage est donc à voir comme le signe d’une inquiétude face à plusieurs nuages qui planent sur l’industrie d’exportation: force du franc suisse, ralentissement de l’économie chinoise et, bien sûr, droits de douane américains. Selon les prévisions, le taux de chômage pourrait passer à 2,9% en fin d’année et à 3,3% l’année prochaine.