Aujourd’hui en Suisse

Au deuxième jour de la session d’hiver du Parlement, le Conseil national a débattu et approuvé ce mardi les amendements à la Loi sur le matériel de guerre. Le Parlement souhaite donner au gouvernement fédéral la compétence d’autoriser les exportations d’armes .

Cette mesure vise à soutenir l’industrie suisse de l’armement, de plus en plus isolée sur la scène internationale depuis que la Suisse a interdit à d’autres pays de transférer des produits suisses à l’Ukraine. L’assouplissement prévu concerne les membres de l’alliance de défense de l’OTAN: tous les États seraient, en principe, libres de transférer des armes comme ils l’entendent. Toutefois, le gouvernement suisse pourrait exiger des garanties au cas par cas pour des raisons de neutralité, de sécurité ou de politique étrangère.

L’Union démocratique du centre (UDC) a soutenu la réforme à condition qu’aucune arme ne parvienne à l’Ukraine. Selon SRF News, l’accent se déplace de la fourniture à l’Ukraine vers le renforcement de l’industrie suisse de l’armement. La formulation de la proposition d’assouplissement est «très étrange», a déclaré Robert Kolb, professeur de droit international à l’Université de Genève, dans la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). La Suisse ne peut pas fournir des pays impliqués dans un conflit international, quelle que soit la liste. «C’est le cœur du droit de la neutralité», a-t-il affirmé.

Le projet retourne maintenant au Conseil des États. Le Parti socialiste et les Verts ont déjà annoncé qu’ils demanderont un référendum si le Parlement approuve la réforme, ce qui entraînerait une votation populaire.