Aujourd’hui en Suisse

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a présenté, ce matin devant les médias, la première stratégie nationale contre le racisme et l’antisémitisme.

Une personne sur six en Suisse affirme avoir subi une période de discrimination raciale au cours des cinq dernières années. Pour y répondre, le Conseil fédéral lance la première stratégie nationale contre le racisme et l’antisémitisme.

Présentée ce matin par la ministre de l’Intérieur Elisabeth Baume-Schneider, la stratégie baptisée «modèle 4×4» repose sur quatre axes: améliorer le recensement des actes racistes et antisémites, protéger les victimes, renforcer la prévention au sein des institutions et promouvoir l’engagement de la société.

Les discriminations touchent des personnes en raison de leur nationalité ou origine ethnique réelle ou supposée, de leur couleur de peau ou de leur religion. Les conséquences sont lourdes: accès limité au marché du travail et au logement, impacts économiques et sanitaires, exclusion sociale — autant de problèmes qui affectent l’ensemble de la société.

Ce lancement intervient alors que la RTS a révélé jeudi dernier le contenu de 2500 pages d’échanges dans des groupes WhatsApp entre une cinquantaine d’agents de la police lausannoise. Près de la moitié y ont tenu des propos racistes et antisémites, sans susciter la moindre réaction de leurs collègues. Certains agents ont quitté la police de Lausanne, mais certains y travaillent encore.