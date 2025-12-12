Aujourd’hui en Suisse

Le village de Brienz/Brinzauls est inhabité depuis qu’il a échappé de justesse à un torrent de débris en juin 2023.

Bouffée d’air pour les habitants évacués du village grison de Brienz/Brinzauls : dès samedi, ils pourront à nouveau accéder à leurs maisons en journée.

Le village de Brienz/Brinzauls, dans le canton des Grisons, est depuis des mois menacé par un éboulement. Les habitantes et habitants avaient été contraints de quitter leurs logements pour une durée indéterminée. De nouvelles mesures indiquent toutefois que la montagne ne devrait pas menacer les habitations dans l’immédiat.

Les autorités autorisent donc les personnes évacuées à regagner le village en journée à partir de samedi. Si la menace reste stable, les accès devraient être possibles durant la saison hivernale les mercredis, samedis et dimanches, de 9h00 à 17h00, sous contrôle à un checkpoint, rapporte Watson.

Au nord du village, où le versant s’est immobilisé, l’interdiction d’accès demeure absolue en raison du danger lié aux blocs et éclats de pierre. Fin janvier, les autorités compétentes réévalueront la situation; dans le meilleur des cas, l’évacuation pourrait être levée.