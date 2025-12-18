Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le programme d’allègement budgétaire 2027 de la Confédération semble fondre comme neige au soleil. Le Conseil des États a biffé plusieurs postes, dont la réduction de la contribution fédérale à Swissinfo.
Quant à l’Organisation des Suisses de l’étranger, elle verrait 400’000 francs disparaître. Au printemps, ce sera au Conseil national de se prononcer sur ce programme d’économies.
Bonne lecture!
Le programme d’allègement budgétaire 2027 de la Confédération a franchi la première étape parlementaire. Le Conseil des États l’a réduit de 35% et a épargné Swissinfo.
Le Conseil fédéral propose au Parlement des dizaines de mesures d’économie pour maintenir l’équilibre budgétaire. Parmi elles figure la suppression des fonds destinés à l’offre internationale de la SSR, dont Swissinfo fait partie. Le Conseil des États a toutefois rejeté cette coupe – de justesse.
Il est question de 19 millions de francs, qui financent les plateformes Swissinfo et tvsvizzera.it ainsi que des partenariats avec les chaînes internationales TV5 Monde et 3sat. Par 22 voix contre 19, la Chambre haute s’est opposée à la suppression proposée.
Le Conseil des États a également souhaité préserver les écoles suisses à l’étranger. La subvention inscrite sous le titre «Promotion de la formation des jeunes Suisses de l’étranger» devait être réduite de 1,5 million de francs selon la volonté du Conseil fédéral.
En revanche, le Conseil des États a confirmé la suppression de 400’000 francs destinés à l’Organisation des Suisses de l’étranger. Le paquet d’économies du Conseil fédéral sera examiné au printemps par le Conseil national, où le débat reprendra.
La SSR et la Chaîne du Bonheur organisent ce jeudi une journée nationale de solidarité en faveur des enfants en crise. Avant même le lancement officiel, plus de 870’000 francs de dons avaient déjà été enregistrés – un signe fort de confiance et de compassion.
Dès les premières heures de l’action «Ensemble pour les enfants en crise», près d’un million de francs avaient été réunis. Selon SRF News, le seuil du million était franchi avant 10 heures du matin. Cette générosité illustre l’importance que revêt la solidarité en Suisse. Le thème des enfants en détresse touche manifestement un large public.
Les fonds collectés seront répartis à parts égales entre la Suisse et l’étranger. L’action soutiendra ainsi des projets pour les enfants en Suisse, mais aussi des programmes d’aide, notamment au Liban.
Cette journée de solidarité dépasse le cadre d’une simple collecte: elle associe médias, politique et société civile. La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, a souligné à cette occasion l’importance de l’aide humanitaire pour les enfants victimes de violences. Les dons peuvent encore être effectués jusqu’à 23 heures, par téléphone au 0800 87 07 07 ou en ligne.
Le gouvernement américain met à nouveau la Suisse sous pression: d’ici fin mars, un accord juridiquement contraignant sur les droits de douane doit être conclu – faute de quoi Washington menace d’imposer de nouvelles taxes sur les produits suisses.
Washington exige que la déclaration d’intention signée en novembre entre les deux pays soit rapidement transformée en un accord bilatéral contraignant. C’est ce que révèle un document du représentant américain au commerce. Le texte figure dans le Federal Register, mais n’a pas encore été officiellement publié, rapporte RTS Info.
Si l’accord n’est pas conclu dans les délais, les États-Unis entendent réexaminer le taux des droits de douane appliqué aux produits suisses. La réduction promise en novembre – de 39% à 15% – pourrait ainsi être partiellement annulée.
Les États-Unis avaient assuré à la Suisse une baisse des droits de douane, mais uniquement à la condition qu’un traité juridiquement contraignant soit signé d’ici fin mars. La Suisse se retrouve désormais sous forte pression pour éviter un revers commercial.
La Comco inflige 237,5 millions de francs d’amendes à plusieurs banques. L’enquête menée pendant des années par l’autorité fédérale en charge de faire respecter les bonnes pratiques en matière de concurrence a mis au jour un réseau mondial d’ententes sur les prix – avec des conséquences pour l’économie suisse.
Il s’agit d’une affaire d’ampleur historique: durant douze ans, la Comco a examiné des pratiques systématiques entre vingt établissements, dont UBS, Credit Suisse, Julius Bär et la Banque cantonale de Zurich. Des millions de pages de données révèlent à quel point l’échange d’informations était institutionnalisé – un indice de dysfonctionnement structurel du marché.
Entre 2005 et 2013, des banquiers ont échangé des données sensibles via des salons de discussion, des appels téléphoniques et des messageries, rapporte Watson. La Comco a documenté vingt cartels distincts – des accords qui semblaient faire partie du quotidien des affaires.
Les manipulations concernaient des marchés clefs tels que les devises, les produits dérivés de taux et les métaux précieux. Selon la Comco, une concurrence faussée peut affecter les entreprises qui utilisent ces instruments pour se couvrir contre les risques – un problème de confiance pour la place financière suisse.
Le calendrier de l’Avent de la Suisse insolite
Chaque jour, jusqu’au 24 décembre, retrouvez dans notre lettre d’information un article surprise issu de notre série «La Suisse insolite». Découvrez des histoires étonnantes qui révèlent la face cachée du pays.
Les plus lus
Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative