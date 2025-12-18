Aujourd’hui en Suisse

Mercredi, le syndicat des médias SSM a déposé à la Chancellerie fédérale à Berne plus de 17’000 signatures d’une pétition en ligne visant à sauver Swissinfo et le mandat international de la SSR.

Le programme d’allègement budgétaire 2027 de la Confédération a franchi la première étape parlementaire. Le Conseil des États l’a réduit de 35% et a épargné Swissinfo.

Le Conseil fédéral propose au Parlement des dizaines de mesures d’économie pour maintenir l’équilibre budgétaire. Parmi elles figure la suppression des fonds destinés à l’offre internationale de la SSR, dont Swissinfo fait partie. Le Conseil des États a toutefois rejeté cette coupe – de justesse.

Il est question de 19 millions de francs, qui financent les plateformes Swissinfo et tvsvizzera.it ainsi que des partenariats avec les chaînes internationales TV5 Monde et 3sat. Par 22 voix contre 19, la Chambre haute s’est opposée à la suppression proposée.

Le Conseil des États a également souhaité préserver les écoles suisses à l’étranger. La subvention inscrite sous le titre «Promotion de la formation des jeunes Suisses de l’étranger» devait être réduite de 1,5 million de francs selon la volonté du Conseil fédéral.

En revanche, le Conseil des États a confirmé la suppression de 400’000 francs destinés à l’Organisation des Suisses de l’étranger. Le paquet d’économies du Conseil fédéral sera examiné au printemps par le Conseil national, où le débat reprendra.