Aujourd’hui en Suisse

Combien gagnent nos parlementaires en dehors de leur mandat politique? Le rapport sur la transparence 2025 de l’association Lobbywatch révèle une culture de la transparence peu développée sous la Coupole fédérale.

Actuellement, seuls 27% des élus et élues au Parlement suisse déclarent intégralement leurs revenus annexes. 29% ne déclarent qu’une partie de leurs rémunérations. Et, fait marquant, 44% ne fournissent aucune indication sur les honoraires perçus dans le cadre de mandats exercés pour des entreprises ou des associations. En l’absence de prescriptions légales concernant ces montants, la transparence reste volontaire – un modèle qui, selon le rapport de Lobbywatch, atteint ses limites.

Les différences entre partis sont considérables. Les Vert-e-s sont les plus transparents, avec 68% de divulgation complète. Au bas du classement, le Parti libéral-radical (PLR), dont aucun élu ne déclare l’ensemble de ses revenus. À noter que les politiciennes et politiciens du centre et de la droite (Centre, PLR et UDC) détiennent 76% de l’ensemble des mandats rémunérés déclarés au Parlement, ce qui attise le débat sur l’influence des lobbys.

Autre fait intéressant, ce sont les femmes – 33% d’entre elles offrent une transparence totale, contre 25% des hommes – ainsi que la génération des 70 ans et plus (66%) qui se montrent les plus transparentes. Au vu de ces chiffres, Lobbywatch réclame une obligation légale de déclaration afin que l’électorat connaisse l’origine de tous les revenus de ses représentants et représentantes.