Aujourd’hui en Suisse

Une majorité des parlementaires à Berne ne semble pas accorder une grande importance à la notion de transparence; un rapport montre que seuls 27% des élues et élus fédéraux déclarent entièrement leurs revenus annexes.
Je vous parle également aujourd’hui d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant les contenus pornographiques représentant des adultes rajeunis numériquement, ainsi que des intentions de consommation prudentes de la population suisse pour l’an prochain.
Combien gagnent nos parlementaires en dehors de leur mandat politique? Le rapport sur la transparence 2025 de l’association Lobbywatch révèle une culture de la transparence peu développée sous la Coupole fédérale.
Actuellement, seuls 27% des élus et élues au Parlement suisse déclarent intégralement leurs revenus annexes. 29% ne déclarent qu’une partie de leurs rémunérations. Et, fait marquant, 44% ne fournissent aucune indication sur les honoraires perçus dans le cadre de mandats exercés pour des entreprises ou des associations. En l’absence de prescriptions légales concernant ces montants, la transparence reste volontaire – un modèle qui, selon le rapport de Lobbywatch, atteint ses limites.
Les différences entre partis sont considérables. Les Vert-e-s sont les plus transparents, avec 68% de divulgation complète. Au bas du classement, le Parti libéral-radical (PLR), dont aucun élu ne déclare l’ensemble de ses revenus. À noter que les politiciennes et politiciens du centre et de la droite (Centre, PLR et UDC) détiennent 76% de l’ensemble des mandats rémunérés déclarés au Parlement, ce qui attise le débat sur l’influence des lobbys.
Autre fait intéressant, ce sont les femmes – 33% d’entre elles offrent une transparence totale, contre 25% des hommes – ainsi que la génération des 70 ans et plus (66%) qui se montrent les plus transparentes. Au vu de ces chiffres, Lobbywatch réclame une obligation légale de déclaration afin que l’électorat connaisse l’origine de tous les revenus de ses représentants et représentantes.
Le Tribunal fédéral suisse a déterminé que le rajeunissement numérique d’adultes dans des contenus pornographiques s’apparente à de la pédopornographie «non effective», réprimée par la loi.
Un homme a été condamné pour avoir diffusé sur Instagram une vidéo montrant une actrice pornographique majeure rajeunie à l’aide de filtres. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours et confirmé que les images d’adultes rajeunis numériquement pour leur donner «l’apparence d’un mineur» tombent sous l’interdiction de la pédopornographie «non effective», prévue à l’article 197 du Code pénal suisse (CP).
Le Tribunal a motivé sa décision par la difficulté de prouver si une image est réelle ou virtuelle. Si de telles vidéos manipulées étaient autorisées, les auteurs de véritables abus pourraient plus facilement prétendre qu’il ne s’agit que de filtres numériques. La poursuite des infractions effectives s’en trouverait considérablement compliquée, la distinction entre réalité et manipulation étant plus difficile avec le «de-aging» qu’avec des bandes dessinées, par exemple.
Le Tribunal a en outre mis en garde contre un effet corrupteur et dangereux. De telles représentations pourraient encourager le marché réel de la pédopornographie et contribuer à banaliser la problématique. Cet arrêt fixe ainsi une limite claire à l’utilisation des technologies d’IA dans l’industrie érotique.
Malgré une inflation en baisse et un optimisme modéré, les Suisses se dirigent vers une année de consommation placée sous le signe de la modération, comme le montrent plusieurs enquêtes.
Alors que 27% des Suisses – menés par une jeunesse confiante – s’attendent à une hausse de leurs revenus, selon un sondage de Comparis, un tiers des ménages prévoient de réduire leurs dépenses, d’après une récente enquête de Management Tools Research.
Les moins de 45 ans en particulier passent en mode économies, selon l’enquête, même s’ils espèrent des hausses de salaire. Cette pression à l’épargne résulte majoritairement des coûts fixes élevés, tels que les primes d’assurance-maladie, qui représentent le principal défi pour 75% des personnes souhaitant économiser.
Sur le plan des régions, un profond fossé apparaît: tandis que la Suisse alémanique reste majoritairement sereine, plus de 60% des personnes en Suisse romande et au Tessin jugent leur situation précaire. Au Tessin, près d’une personne sur trois ne parvient pas à épargner.
Au quotidien, cela se traduit par une politique d’austérité marquée pour les meubles, les vêtements et l’électronique. Dans le secteur alimentaire, la fidélité aux deux grands distributeurs suisses demeure, mais les consommateurs et consommatrices se tournent davantage vers les marques propres, meilleur marché. En 2026, les consommatrices et consommateurs suisses agiront avec pragmatisme: s’ils font confiance à leur salaire, ils se méfient des hausses de prix.
Durant la semaine entre Noël et Nouvel An, nous vous présentons les articles les plus lus de notre rubrique «Swiss Abroad». Aujourd’hui, nous nous penchons sur les cinq pays du monde dans lesquels aucune personne titulaire d’un passeport suisse n’est officiellement enregistrée.
Le nombre de Suisses de l’étranger a augmenté de manière continue jusqu’en 2024 pour atteindre 826’700 personnes, ce qui correspondrait théoriquement au quatrième plus grand canton de Suisse. Ils et elles sont présents dans 192 des 197 pays du monde statistiquement recensés.
Dans l’État insulaire de Nauru, aucun citoyen suisse n’a été recensé au cours des 31 dernières années. Même chose à Tuvalu (depuis 2003) et au Turkménistan (depuis 2016), où plus aucune personne originaire de Suisse n’est enregistrée. Au Turkménistan, on comptait encore huit ressortissants suisses en 2010, mais plus aucun aujourd’hui.
La pandémie de coronavirus a accéléré le retrait de pays tels que la Corée du Nord et les îles Marshall. En Corée du Nord, aucun ressortissant suisse n’est enregistré depuis 2022, après que le personnel de la Direction du développement et de la coopération (DDC) a dû quitter temporairement son bureau à Pyongyang en raison de la fermeture des frontières. Un retour de la DDC dépendra de futures autorisations d’entrée.
