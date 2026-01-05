Aujourd’hui en Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger,

La tragédie qui a marqué le début de l’année en Suisse, le terrible incendie dans le bar Le Constellation à Crans-Montana, reste le sujet principal de la presse helvétique. La stupeur et le deuil continuent de prévaloir, mais les questions en suspens, telles que les responsabilités et les conséquences de ce drame, sont également au cœur des débats.

Dans cette lettre d’information, nous vous parlons également de la façon dont la nouvelle de la capture de Nicolas Maduro a été accueillie par les autorités et la communauté vénézuélienne de Suisse.

Bonne lecture,