Aujourd’hui en Suisse

La tragédie qui a marqué le début de l’année en Suisse, le terrible incendie dans le bar Le Constellation à Crans-Montana, reste le sujet principal de la presse helvétique. La stupeur et le deuil continuent de prévaloir, mais les questions en suspens, telles que les responsabilités et les conséquences de ce drame, sont également au cœur des débats.
Dans cette lettre d’information, nous vous parlons également de la façon dont la nouvelle de la capture de Nicolas Maduro a été accueillie par les autorités et la communauté vénézuélienne de Suisse.
Les 40 personnes, dont 20 mineurs, décédées dans l’incendie survenu la nuit du Nouvel An dans le bar Le Constellation à Crans-Montana, en Valais, ont été identifiées.
Vingt-deux des personnes décédées, âgées de 16 à 39 ans, sont suisses, 8 sont françaises et 6 italiennes. Les autres étaient de nationalité portugaise, belge, turque et roumaine. L’incendie a fait 119 blessés, dont 35 ont été hospitalisés à l’étranger, en Italie, en Belgique, en Allemagne et en France. Eux aussi ont tous été identifiés.
Dimanche, des centaines de personnes, dont de nombreux représentants des autorités, ont assisté à la messe en hommage aux victimes dans la station valaisanne. Une journée de deuil national a été décrétée pour le vendredi 9 janvier. Le président français Emmanuel Macron assistera également à la cérémonie commémorative prévue, a annoncé l’Élysée.
Étant donné le jeune âge des victimes, de nombreuses écoles – touchées directement ou indirectement – sont en deuil. Un dispositif de soutien psychologique a été mis en place à l’occasion de la rentrée dans les établissements scolaires du Valais et du canton de Vaud voisin.
À ce jour, l’enquête a permis de privilégier une piste quant au déclenchement de l’incendie, provoqué par des bougies incandescentes ayant mis le feu au plafond du bar. Une instruction pénale pour homicide involontaire, blessures involontaires et incendie involontaire a été ouverte contre le couple qui gère l’établissement.
L’enquête doit encore examiner les travaux de rénovation effectués par les deux propriétaires dans le passé, les matériaux utilisés, la conformité des sorties de secours et les dispositifs anti-incendie. Il n’est pas encore clair si des procédures seront également engagées contre les autorités locales. La commune de Crans-Montana a d’ores et déjà annoncé son intention de se porter partie civile.
Après les interrogations apparues dans la presse concernant le fait que les gérants du bar n’ont pas été arrêtés, le Ministère public valaisan a expliqué dans un communiqué qu’aucune détention n’était justifiée, car les deux prévenus ne sont pas suspectés de vouloir se soustraire à la procédure pénale ou à d’éventuelle sanction.
«Nous devons nous demander ce qui a mal tourné et où, et nous devons intervenir. La justice doit également faire sa part. Nous le devons aux victimes et à leurs proches», a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin, dans une interview aux chaînes de la SSR, estimant qu’il y aura un avant et un après Crans-Montana.
La capture du président du Venezuela Nicolas Maduro par les États-Unis et l’intervention de ces derniers dans le pays sud-américain ont provoqué de vives réactions, également en Suisse. Entre-temps, le Conseil fédéral a décidé de geler d’éventuels capitaux déposés en Suisse par Maduro et des personnes proches de lui.
Le responsable de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Nicolas Bideau, a appelé au calme, à la modération et au respect du droit international, «qui comprend également le respect de l’interdiction du recours à la force et de l’intégrité territoriale des États souverains». Dimanche, environ 200 personnes ont manifesté à Berne contre l’intervention américaine, demandant la «condamnation immédiate de cette agression contraire au droit international».
Lundi, le Conseil fédéral a décidé de geler avec effet immédiat et à titre préventif d’éventuels avoirs déposés en Suisse du président vénézuélien et d’autres personnes qui lui sont liées. Cette mesure vise à prévenir un possible transfert de ces valeurs patrimoniales, selon un communiqué. Il s’agit d’un ajout aux sanctions contre le Venezuela, en vigueur depuis 2018.
Environ 1’500 personnes de nationalité vénézuélienne vivent en Suisse, beaucoup étant en exil après avoir fui le régime de Nicolas Maduro. Le Tages-Anzeiger a rencontré certaines d’entre elles. Dans la communauté, des sentiments contradictoires émergent, surtout liés à l’inquiétude sur l’avenir du pays. Mais selon le sondage non représentatif mené par le journal dans les régions de Zurich et Bâle, personne ne regrette l’intervention américaine et la chute du régime de Maduro.
Le déclin de la natalité est un phénomène qui touche directement la Suisse et entraîne une problématique dont parle ce lundi le Blick: la fermeture des écoles et des crèches dans les petits villages.
Ces dernières années, de nombreuses écoles de petites communes ont fermé ou annoncé leur intention de le faire. Dans le seul canton de Zurich, 18 crèches ont disparu depuis 2020.
Avec une moyenne de 1,29 enfant par femme, la Suisse enregistre le taux de fécondité le plus bas depuis le début des relevés, rappelle le Blick. À l’avenir, cette tendance démographique posera des défis importants pour le système scolaire. D’ici 2034, il y aura 52’000 élèves de moins dans les écoles primaires.
La disparition des écoles a également des conséquences pour l’ensemble des activités sociales et économiques qui se développent autour d’elles. L’absence de possibilité d’envoyer ses enfants à l’école près de chez soi accentue également le problème du dépeuplement des petits villages, incitant les familles à partir ailleurs et ne suscitant pas l’arrivée de nouvelles familles.
