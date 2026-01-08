Aujourd’hui en Suisse

Les funérailles de Riccardo Minghetti, un adolescent de 16 ans qui a trouvé à la mort à Crans-Montana, ont eu lieu à la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul de Rome, le 7 janvier.

«Nous pensions que la Suisse était le pays des règles, de la précision et des contrôles maniaques.» C’est ainsi que le quotidien italien La Repubblica résume le choc provoqué par la tragédie de Crans-Montana. Partout dans le monde, les médias peinent à comprendre comment un tel drame a pu survenir dans un pays souvent présenté comme sûr et strictement réglementé .

La couverture internationale s’est surtout concentrée sur l’absence d’inspections régulières de sécurité incendie, non seulement dans le bar qui a pris feu lors du réveillon, mais aussi, selon plusieurs médias, dans d’autres établissements de la région. Les autorités ont reconnu que le bar «Le Constellation» de Crans-Montana n’avait plus été contrôlé depuis 2019.

«Même le pays le plus vertueux peut faillir», écrit un éditorialiste de La Repubblica spécialisé dans la corruption et le crime organisé, cité aujourd’hui par l’Aargauer Zeitung. Les Italiens comptent parmi les plus touchés par l’incendie, avec six morts et onze blessés, et les critiques du gouvernement italien trouvent un large écho dans la presse nationale. Plusieurs médias transalpins estiment que la tragédie met en lumière les fissures de l’image d’un pays réputé «parfait».

Selon l’Aargauer Zeitung, la couverture en France et en Allemagne s’est montrée plus mesurée, tout en soulignant elle aussi l’absence de contrôles de sécurité pendant plusieurs années. De grands médias internationaux, dont la BBC, CNN et le New York Times, ont également parlé de l’incendie, rappelant que le bar n’avait pas fait l’objet d’une inspection incendie depuis cinq ans.