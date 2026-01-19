Aujourd’hui en Suisse

Le Forum économique mondial (WEF) de Davos s’est ouvert ce lundi. Quelque 3000 représentants et représentantes de premier plan des mondes politique, économique et scientifique seront présents, mais l’attention médiatique sera concentrée sur les États-Unis.

La présence prochaine de Donald Trump, accompagné de ministres, de gouverneurs et de dirigeants des plus grandes entreprises américaines, est en train de «transformer Davos en ‘Little America’», écrit la SRF. Selon le Blick, Washington va dépenser sept millions de francs en Suisse pour ce déplacement.

Le président américain devrait officiellement prendre la parole mercredi à 14h30. Son discours sera scruté de près, notamment quant à la manière dont il défendra les ambitions de son pays, alors que la récente capture du président vénézuélien Nicolas Maduro et la volonté de Donald Trump d’annexer le Groenland tendent fortement les relations transatlantiques. La guerre en Ukraine et la répression en Iran seront également au centre des débats. Lundi, le WEF a retiré son invitation au ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, sa présence étant jugée «inappropriée» au vu des événements qui secouent le pays.

Les manifestations en marge du Forum ont déjà commencé, avec une marche dimanche à Davos qui a rassemblé 600 personnes. Un rassemblement non autorisé a également eu lieu samedi à Berne, bloqué dès le départ par un déploiement massif des forces de police. Les manifestants dénoncent les «décisions antidémocratiques» prises par les «oligarques et va-t-en-guerre» présents au WEF.