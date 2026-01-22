Aujourd’hui en Suisse

Pour le conseiller fédéral Ignazio Cassis, «le monde est tellement incertain que le besoin de davantage de dialogue est immense».

Le chef de la diplomatie suisse a dressé ce jeudi le bilan de ses rencontres et impressions au Forum économique mondial de Davos – et il n’a pas mâché ses mots. «Le monde est tellement incertain que le besoin de davantage de dialogue est immense», a déclaré Ignazio Cassis devant les médias. Il dit observer au WEF «une quête de sens», même si beaucoup de choses restent floues. Pour le conseiller fédéral, qui participe à son neuvième WEF, il s’agit d’un monde totalement différent, nouveau: «Rien n’est définitif, et pour les Suisses, c’est incroyablement difficile.»

Ignazio Cassis s’est également exprimé sur le discours prononcé hier par Donald Trump au WEF et sur ses attaques à l’égard de la Suisse et de la conseillère fédérale Karin Keller‑Sutter: «Il était inacceptable d’être traité de la sorte.» La Suisse n’était certes pas le seul pays auquel le président américain a manqué de respect, mais cela n’a rien de réconfortant. Le Conseil fédéral a réagi auprès des personnes compétentes, a-t-il précisé.

De son côté, le président des États‑Unis a lancé aujourd’hui à Davos son «Conseil pour la paix». Parmi les premiers signataires, on ne trouve, à part la Hongrie, la Bulgarie et le Kosovo, aucun pays européen. Des critiques voient dans ce «Conseil pour la paix» une attaque contre les Nations unies.

Pour Ignazio Cassis, de nombreux points restent flous. Ce conseil devait à l’origine faire partie du plan de paix pour Gaza, que la Suisse soutient toujours, a‑t‑il déclaré aux médias. Mais cette mention ne figure pas dans les documents écrits, ce qui laisse entendre que l’organisation de Donald Trump pourrait avoir une portée bien plus large. Le Conseil fédéral doit désormais examiner la question.

L’arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelensky au WEF ce jeudi a également attiré beaucoup d’attention. Après une rencontre avec Donald Trump, le président des États‑Unis a déclaré aux journalistes que son message au président russe Vladimir Poutine était que la guerre en Ukraine devait prendre fin.