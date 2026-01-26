Aujourd’hui en Suisse

L’Italie a rappelé ce week-end son ambassadeur en Suisse. Avec cette mesure, Rome entend protester contre la remise en liberté de Jacques Moretti , le propriétaire du bar «Le Constellation», qui était resté en détention préventive quelques jours pour les besoins de l’instruction.

Plus de trois semaines après les faits, la tragédie de Crans-Montana reste un sujet largement suivi et très émotionnel en Italie, le pays le plus frappé après la Suisse avec six décès et plus d’une dizaine de blessés graves. C’est dire si la libération de Jacques Moretti passe mal. «C’est un acte qui constitue un véritable affront aux sentiments des familles qui ont perdu leurs enfants», a notamment commenté le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani sur X.

Un rappel d’ambassadeur constitue un geste diplomatique fort et rarissime. Selon la RTS, le dernier rappel d’un ambassadeur en poste en Suisse remonte à 2009. Tel-Aviv avait alors appliqué cette mesure pour protester contre une rencontre à Genève entre le président de la Confédération et son homologue iranien. Le seul autre cas répertorié remonte aux années 1930, lorsque l’URSS avait protesté contre l’acquittement du meurtrier d’un diplomate soviétique à Lausanne. De son côté, la Suisse a rappelé à deux reprises son ambassadeur: pour dénoncer le régime syrien en 2011 et l’exécution de syndicalistes par le régime franquiste en 1975.

La Suisse officielle a réagi de manière mesurée et a cherché l’explication plutôt que la polémique. À Rome, l’ambassadeur de Suisse a expliqué que le fait qu’un accusé reste en liberté tant qu’il n’a pas été condamné reste un principe fondamental du droit pénal suisse et que la justice agit de manière indépendante. Le président de la Confédération Guy Parmelin a lui aussi insisté sur la séparation des pouvoirs, mais a exprimé sa compréhension à l’égard du point de vue italien. Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a pour sa part assuré son homologue italien que la Suisse entend aussi faire toute la lumière sur cette tragédie.