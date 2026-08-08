La semaine en Suisse

Longtemps considéré comme solidement installé à la tête de la FIFA, Gianni Infantino traverse l’une des périodes les plus délicates de son mandat . Le Valaisan est au centre d’une polémique depuis l’abandon d’un projet controversé qui prévoyait d’ouvrir une partie des activités commerciales de la fédération à des investisseurs privés.

Depuis, les critiques se multiplient. Les reproches fusent contre le dirigeant suisse, accusé par ses détracteurs de gouverner la FIFA de manière trop centralisée et opaque. Cette semaine, l’ancien Ballon d’or portugais Luis Figo est sorti de sa réserve, estimant notamment que Gianni Infantino était devenu un président «indigne» de sa fonction. Plus inquiétant pour le Valaisan, certaines critiques proviennent désormais aussi de personnalités considérées jusque-là comme proches de lui.

Face à la tempête, la FIFA a réuni en urgence ses dirigeants au Maroc. L’organisation y a reconnu des «erreurs» dans la gestion du dossier, mais a renouvelé son soutien à son président.

Cette démonstration d’unité n’a toutefois pas dissipé les doutes entourant l’autorité de Gianni Infantino. De nouvelles révélations visent déjà le président de la FIFA. Selon le Guardian, il aurait œuvré en coulisses à un partenariat avec la controversée Super League européenne, malgré son opposition publique au projet. L’UEFA a en outre confirmé jeudi maintenir son boycott des compétitions de la FIFA, faute de garanties sur l’abandon du projet d’ouverture aux capitaux privés.