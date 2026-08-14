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Bancomat détruit à l'explosif.
Cinquième Suisse

Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

La Suisse aime cultiver l’image d’un pays où tout fonctionne avec la précision d’une horloge. L’actualité de ce vendredi rappelle toutefois qu’aucune mécanique n’est parfaite. Du système de santé aux écoles, en passant par la sécurité dans les villes, plusieurs rouages montrent des signes de tension.

Avant de terminer la semaine avec une note plus légère et un distributeur automatique de caviar, nous vous proposons un tour d’horizon de ces petits frottements qui traversent la société suisse.

Bonne lecture!

Ce contenu a été publié sur
6 minutes

Je suis essentiellement chargé de la traduction, de la relecture et de la mise en ligne des articles de SWI swissinfo.ch. J’écris parfois aussi des revues de presse ainsi que des articles originaux consacrés à des sujets typiquement suisses. Après des études en histoire et en sciences des religions, j’ai entamé ma carrière journalistique à Radio Fribourg. Après un passage à la rédaction suisse de l’Agence télégraphique suisse, j’ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2000. J’y ai longtemps œuvré comme spécialiste de la politique fédérale, puis des thèmes historiques. Plus récemment, je me consacre à la traduction, la relecture et mise en ligne d’articles.

Vente de médicaments à une caisse de pharmacie
Les rabais accordés par l’industrie se répercutent peu à la caisse des pharmacies. Keystone / Christian Beutler

Le système de santé suisse est régulièrement critiqué pour son coût élevé. Un rapport du Contrôle fédéral des finances vient encore alimenter ce débat. Selon ses conclusions, une grande partie des rabais accordés par l’industrie pharmaceutique sur certains médicaments ne profite pas aux assurés, alors que ces réductions étaient censées contribuer à freiner les dépenses de santé. Le rapport reproche également à l’Office fédéral de la santé publique de ne pas exercer suffisamment de contrôles.

Les conclusions du rapport ont provoqué de vives réactions sous la Coupole fédérale. Plusieurs parlementaires dénoncent un système opaque et réclament davantage de transparence. Certains vont même jusqu’à parler de «vol organisé», estimant que les patients sont privés d’économies qui devraient contribuer à alléger leur facture d’assurance maladie.

Les acteurs concernés contestent toutefois ces accusations. Pharmaciens et médecins rappellent que les mécanismes de remboursement sont complexes et que certains rabais permettent aussi de financer des prestations ou de faciliter l’accès à certains traitements. Ils rejettent l’idée d’un détournement systématique des économies réalisées.

Cette polémique intervient à un moment particulièrement sensible. Depuis plusieurs années, la hausse des coûts de la santé figure parmi les principales préoccupations des Suisses. À quelques semaines de l’annonce des primes d’assurance maladie pour 2027, les débats sur les moyens de contenir les dépenses risquent encore de gagner en intensité.

Salle de classe primaire
Depuis cette semaine, les enfants de Suisses retrouvent progressivement leurs salles de classe. Keystone / Til Bürgy

Les élèves reprennent progressivement le chemin de l’école en Suisse. Certains cantons ont déjà effectué leur rentrée, tandis que d’autres s’apprêtent à le faire dans les prochains jours. À cette occasion, plusieurs organisations d’enseignants tirent pourtant la sonnette d’alarme. Elles dénoncent un système scolaire confronté à des défis croissants, qu’il s’agisse de l’état des infrastructures ou des ressources disponibles pour accompagner les élèves aux besoins particuliers.

Le premier motif d’inquiétude concerne les bâtiments scolaires. Avec les épisodes de canicule de plus en plus fréquents, les syndicats estiment que de nombreuses écoles ne sont plus adaptées aux réalités climatiques actuelles. Ils dénoncent des salles de classe qui se transforment parfois en véritables fours durant les périodes de forte chaleur et réclament des investissements plus importants dans la rénovation des locaux.

Les enseignants s’inquiètent aussi de la situation de l’école inclusive. Selon une enquête relayée par SRF, une large partie du personnel scolaire estime manquer de temps, de soutien spécialisé et de ressources pour répondre aux besoins d’élèves aux profils toujours plus divers. «Une bonne école est possible, mais seulement avec des ressources suffisantes et si l’on a du temps pour chaque enfant», résume Dagmar Rösler, présidente de l’organisation faîtière des enseignantes et enseignants de Suisse alémanique.

Bancomat détruit à l'explosif.
Les attaques à l’explosif contre les distributeurs de billets comptent parmi les faits divers les plus spectaculaires de Suisse. Keystone / Gabriel Monnet

Attaques de bancomats à l’explosif, cambriolages de concessions automobiles de luxe, pillages d’armureries ou encore home-jackings: ces derniers mois, les faits divers spectaculaires se succèdent en Suisse. Cette série d’incidents alimente le débat sur la sécurité dans un pays traditionnellement considéré comme l’un des plus sûrs au monde.

À Genève, ces préoccupations gagnent désormais le monde économique. Selon plusieurs représentants des entreprises, la hausse de la criminalité et le sentiment d’insécurité qu’elle engendre commencent à susciter des inquiétudes. Les milieux concernés craignent notamment un impact sur l’attractivité du canton et appellent les autorités à renforcer leurs moyens d’action.

Selon une étude publiée cette semaine par la Fondation pour l’attractivité du canton de Genève (FLAG), le nombre d’infractions au Code pénal enregistrées dans le canton a progressé de 14,1% entre 2022 et 2025. Les atteintes au patrimoine, comme les vols, les cambriolages ou les escroqueries, représentent près des trois quarts des infractions recensées. Les home-jackings ont presque doublé au cours de cette période, tandis que les violences graves ont augmenté de plus de 20%.

Les autorités soulignent toutefois que Genève demeure une ville sûre à l’échelle internationale. Elles mettent également en avant plusieurs mesures destinées à moderniser les outils de sécurité et à mieux lutter contre les nouvelles formes de criminalité. Certains indicateurs évoluent d’ailleurs favorablement, notamment dans le domaine de la cybercriminalité.

Distributeur automatique à caviar
La communication est menée tambour battant pour le lancement. Cette grande affiche doit éveiller la curiosité de la clientèle. zVg

Les distributeurs automatiques permettent déjà d’acheter boissons, snacks ou billets de transport. En Suisse, ils proposent désormais aussi du caviar. Une filiale de Coop a installé à Frutigen, dans le canton de Berne, ce qui est présenté comme le premier distributeur automatique de caviar du pays, rendant cette spécialité accessible à toute heure du jour et de la nuit.

L’appareil commercialise différentes variétés de caviar à des tarifs inférieurs à ceux généralement pratiqués dans le commerce de luxe. L’objectif est de séduire une clientèle curieuse, mais aussi de démocratiser un produit souvent associé aux grandes occasions et aux tables prestigieuses.

Cette initiative illustre une tendance bien suisse: l’art de combiner innovation commerciale et praticité. Même un produit considéré comme l’un des symboles du luxe mondial peut désormais s’acheter en quelques secondes, au coin d’une rue et sans passer par une épicerie fine.

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