Aujourd’hui en Suisse

Les rabais accordés par l’industrie se répercutent peu à la caisse des pharmacies.

Le système de santé suisse est régulièrement critiqué pour son coût élevé. Un rapport du Contrôle fédéral des finances vient encore alimenter ce débat. Selon ses conclusions, une grande partie des rabais accordés par l’industrie pharmaceutique sur certains médicaments ne profite pas aux assurés , alors que ces réductions étaient censées contribuer à freiner les dépenses de santé. Le rapport reproche également à l’Office fédéral de la santé publique de ne pas exercer suffisamment de contrôles.

Les conclusions du rapport ont provoqué de vives réactions sous la Coupole fédérale. Plusieurs parlementaires dénoncent un système opaque et réclament davantage de transparence. Certains vont même jusqu’à parler de «vol organisé», estimant que les patients sont privés d’économies qui devraient contribuer à alléger leur facture d’assurance maladie.

Les acteurs concernés contestent toutefois ces accusations. Pharmaciens et médecins rappellent que les mécanismes de remboursement sont complexes et que certains rabais permettent aussi de financer des prestations ou de faciliter l’accès à certains traitements. Ils rejettent l’idée d’un détournement systématique des économies réalisées.

Cette polémique intervient à un moment particulièrement sensible. Depuis plusieurs années, la hausse des coûts de la santé figure parmi les principales préoccupations des Suisses. À quelques semaines de l’annonce des primes d’assurance maladie pour 2027, les débats sur les moyens de contenir les dépenses risquent encore de gagner en intensité.