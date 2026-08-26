Aujourd’hui en Suisse

La 13e rente AVS sera versée pour la première fois en décembre 2026, y compris aux retraités vivant à l’étranger. Mais une intervention parlementaire relance le débat: elle demande que les Suisses de l’étranger soient exclus de la 13e rente AVS .

Pour financer cette prestation supplémentaire, la TVA doit être relevée. Le taux normal passerait de 8,1 à 8,5%, tandis que le taux réduit appliqué à l’hébergement augmenterait de 3,8 à 4%. Or, les personnes vivant à l’étranger ne paient pas la TVA suisse et ne contribuent donc pas au financement de cette nouvelle rente.

C’est précisément cet argument qu’invoque le conseiller national UDC Didier Calame pour demander que seuls les bénéficiaires résidant en Suisse perçoivent ce supplément de rente, rapporte le site spécialisé Cash. Interrogée par Swissinfo, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) réagit ainsi: «Par principe, l’OSE s’oppose à toute réduction des prestations destinées aux Suisses de l’étranger.»

Lors des débats parlementaires sur le financement de la 13e rente, la question de savoir qui devait participer à son financement avait déjà été soulevée, sans être approfondie. Le relèvement de la TVA nécessaire à son financement sera soumis au vote populaire le 29 novembre 2026. En cas de refus, la question du financement devra être repensée, mais la 13e rente sera malgré tout versée. En cas d’acceptation, les nouveaux taux devraient entrer en vigueur en 2028.