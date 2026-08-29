La semaine en Suisse

Plus de 70 millions de francs ont été débloqués pour aider les forêts à s’adapter au changement climatique et soutenir les exploitations agricoles , a annoncé mercredi le conseiller fédéral Albert Rösti, en charge de l’Environnement. Le gouvernement propose de rétablir dès l’année prochaine 17,5 millions de francs de subventions forestières précédemment supprimées. Il prévoit aussi une augmentation exceptionnelle de 54 millions de francs des prêts sans intérêt accordés cette année aux agriculteurs touchés par la sécheresse.

Albert Rösti a assuré que le Conseil fédéral avait pris la situation «très au sérieux dès le début», répondant ainsi aux critiques qui l’accusent d’inaction depuis les premières vagues de chaleur de l’été. De son côté, le Département fédéral de l’intérieur examine désormais les moyens de protéger la santé publique face à la hausse des températures.

Le conseiller fédéral a toutefois souligné que la Confédération n’avait pas vocation à installer des systèmes de climatisation dans les hôpitaux ou les écoles ni à végétaliser les places de village entièrement minéralisées. «Cela relève des villes et des autorités locales», a-t-il déclaré.

Selon le Tages-Anzeiger, les mesures fédérales devraient être bien accueillies au centre et à droite. Le camp rose-vert reste en revanche critique. Le Parti socialiste accuse le gouvernement de pratiquer un «clientélisme en faveur du secteur agricole» et juge les mesures annoncées mercredi «totalement insuffisantes». Les Verts regrettent l’absence de dispositions spécifiques pour protéger les personnes malades, âgées ou les enfants. Les écologistes réclament également des efforts bien plus importants pour s’attaquer aux causes du réchauffement climatique.