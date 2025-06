La semaine en Suisse

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

La pire escalade de l’histoire du conflit entre Israël et l’Iran pousse divers pays européens à rapatrier leurs ressortissants et ressortissantes de la région. La Suisse ne le prévoit pas pour l’instant. Le ministère des Affaires étrangères explique pourquoi.

L’espace aérien au-dessus d’Israël et de l’Iran est fermé. L’Allemagne et d’autres pays européens, comme la Pologne et la Slovaquie, ont toutefois rapatrié leurs compatriotes se trouvant en Israël via la Jordanie. De leur côté, les quelque 200 Suisses présents en Iran et les 29’000 en Israël devront se débrouiller seuls. La Suisse ne prévoit aucun départ organisé.

Le ministère des Affaires étrangères déconseille tout voyage en Iran depuis l’été 2024, a rappelé Marianne Jenni, cheffe de la direction consulaire du DFAE, interrogée par la SRF mercredi. Concernant Israël, elle a précisé que le ministère mettait en garde contre les voyages touristiques et non urgents. «Les personnes qui se rendent encore dans cette région font preuve de négligence», a-t-elle dit. «La décision de quitter une région en crise est volontaire, à vos propres risques et à vos frais.»

Depuis le début de l’escalade, le vendredi 13 juin, le ministère a reçu environ 130 demandes – environ 70 en Israël et 60 en Iran – de ressortissants et ressortissantes suisses souhaitant quitter ces deux pays.

Vendredi, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que l’ambassadrice d’Iran, Nadine Olivieri Lozano, a quitté Téhéran. L’ambassade sera temporairement fermée. Cinq diplomates suisses en poste en Iran, ainsi que leurs familles avaient déjà quitté la ville mardi. Le DFAE précise cependant que la Suisse représente toujours les intérêts américains en Iran.