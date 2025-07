La semaine en Suisse

La confrontation mondiale entre les États-Unis d’une part et la Russie et la Chine d’autre part a des «implications directes» pour la Suisse: la menace d’espionnage est élevée, les activités de prolifération augmentent et la menace terroriste reste haute, écrit le SRC dans son rapport «La sécurité de la Suisse 2025» publié mercredi. Le service est aussi particulièrement préoccupé par la radicalisation en ligne des jeunes.

Au niveau mondial, le SRC voit les dangers dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui, selon elle, «façonnera de manière significative» la politique de sécurité mondiale dans les années à venir. La Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Iran collaborent plus étroitement et veulent changer l’ordre international dominé par l’Occident. La guerre en Ukraine devrait se poursuivre en 2025. Dans le même temps, le conflit entre Israël et l’Iran s’est intensifié. Tout cela accroît la pression sur la Suisse. En tant que plaque tournante de la technologie et État hôte d’organisations internationales, la menace de l’espionnage s’accroît.

Par ailleurs, il a été annoncé lundi que le Ministère public de la Confédération avait été autorisé à ouvrir une enquête sur la divulgation présumée à la Russie d’informations sensibles provenant de la division cybernétique des services de renseignement suisses.