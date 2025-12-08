Le décès d’un être cher a-t-il remis votre vie à l’étranger en question?

La perte d’un proche (partenaire, membre de la famille) bouleverse une vie. Et lorsque l’on vit à l’étranger, ce moment peut soulever encore plus d’incertitudes.

Avez-vous, vous aussi, traversé ce type d’épreuve loin de votre pays d’origine, la Suisse?

Face à une telle situation, certaines et certains éprouvent le besoin de retrouver leurs racines. D’autres décident de rester dans leur pays d’adoption ou bien de s’installer dans un nouvel endroit pour se reconstruire.

Quelle a été votre situation? Quelle décision avez-vous prise? Quels éléments ont pesé dans la balance: liens sociaux, travail, enfants, petits-enfants ou autre?

Partagez votre expérience en commentaire ci-dessous ou écrivez-moi directement à l’adresse emilie.ridard@swissinfo.ch.