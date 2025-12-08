La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le décès d’un être cher a-t-il remis votre vie à l’étranger en question?

Modéré par:

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

La perte d’un proche (partenaire, membre de la famille) bouleverse une vie. Et lorsque l’on vit à l’étranger, ce moment peut soulever encore plus d’incertitudes.

Avez-vous, vous aussi, traversé ce type d’épreuve loin de votre pays d’origine, la Suisse?

Face à une telle situation, certaines et certains éprouvent le besoin de retrouver leurs racines. D’autres décident de rester dans leur pays d’adoption ou bien de s’installer dans un nouvel endroit pour se reconstruire.

Quelle a été votre situation? Quelle décision avez-vous prise? Quels éléments ont pesé dans la balance: liens sociaux, travail, enfants, petits-enfants ou autre?

Partagez votre expérience en commentaire ci-dessous ou écrivez-moi directement à l’adresse emilie.ridard@swissinfo.ch.

Joignez-vous à la discussion

Les commentaires doivent respecter nos conditions. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez suggérer d'autres idées de débats, n'hésitez pas à nous contacter!

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision