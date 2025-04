« Catwalk » et félins nourris par télécabine dans le nouvel espace Panthera du zoo de Zurich

À Panthera, la nourriture destinée aux grands félins est acheminée par télécabine, ce qui force les animaux à fournir des efforts pour s'alimenter. ZVG/Zoo Zürich

Au zoo de Zurich, des tigres de Sibérie, des lions d'Asie et des panthères des neiges ont pris leurs quartiers dans un nouvel espace qui les sollicite beaucoup.

Très fier, un tigre de Sibérie se déplace d’un pas majestueux sur un imposant tronc d’arbre surplombant les visiteuses et visiteurs du zoo. Une panthère des neiges bondit sur sa nourriture, livrée par une télécabine, tandis qu’un lion asiatique inspecte son nouvel enclos à la recherche d’éventuels ennemis et le marque de son odeur.

Le zoo de Zurich a inauguré le nouvel enclos de ses grands félins. Mais l’espace de vie baptisé Panthera n’est pas simplement un lieu de repli pour les prédateurs: il leur offre un environnement qui les stimule en permanence.

Marquage de territoire et lutte pour la nourriture, comme dans la nature

À Panthera, il n’y a pas de lieu de repos fixe. Le nouveau foyer des grands félins est divisé en quatre zones distinctes, toutes interconnectées. Tigres de Sibérie, lions asiatiques et panthères des neiges utilisent ces espaces à tour de rôle, mais jamais en même temps.

«Pour les grands félins, ce système de rotation signifie une réorientation constante et des contrôles de sécurité permanents», explique le directeur du zoo, Severin Dressen. «À chaque changement de zone, ils doivent d’abord vérifier la présence d’éventuels concurrents et marquer à nouveau leur territoire. L’odeur du précédent occupant est omniprésente.»

Cela représente certes un défi pour les animaux, mais bénéfique pour leur bien-être et leur santé. «On sait que les animaux peu ou rarement stimulés sur le plan cognitif sont moins résistants. Ce qui peut sembler paradoxal au premier abord est en réalité très profitable», souligne Severin Dressen.

L’échec fait partie du concept

Dans leur nouveau foyer, les grands félins doivent relever des défis qui s’inspirent de leur environnement naturel. Ainsi, le zoo a mis au point un système d’alimentation par le biais de trois télécabines, qui permettent aux animaux de faire appel à leur instinct de prédation.

La proie traverse l’habitat des prédateurs à une vitesse pouvant atteindre 40 kilomètres/heure. Pour manger, il leur faut des réflexes aiguisés et une bonne technique de chasse. Si un félin est trop lent, il reste bredouille.

Tout comme dans la nature, les grands félins expérimentent aussi l’échec: dans la vie sauvage, seule une chasse sur dix aboutit. Et le jeûne fait partie du quotidien d’un grand prédateur.

Des félins sur le « Catwalk »

Les visiteurs et visiteuses du zoo peuvent observer de près ces puissants animaux en pleine chasse, sous un nouvel angle. Le «Catwalk», un épais tronc de sapin rouge reliant les différentes zones et surplombant le public, est l’un des éléments les plus spectaculaires de Panthera.

Précédent Suivant Le nouvel habitat des grands félins se compose de quatre zones distinctes, que les animaux occupent à tour de rôle. ZVG/Zoo Zürich ZVG/Zoo Zürich Un lion asiatique dans l’espace Panthera. ZVG/Zoo Zürich Les trois espèces de félins qui occupent Panthera (ici une panthère des neiges) sont menacées. ZVG/Zoo Zürich Un tigre de Sibérie à Panthera. ZVG/Zoo Zürich Le lion asiatique est quant à lui en danger critique: seuls quelque 350 individus subsistent encore. ZVG/Zoo Zürich Image 1

Les félins aiment avoir une vue d’ensemble de leur territoire. Grâce à cette passerelle surélevée, ils peuvent surveiller leur environnement à travers la végétation.

Le lion asiatique proche de la disparition

Les trois espèces de grands félins qui occupent Panthera sont toutes menacées. On estime qu’il reste environ 3000 panthères des neiges et autant de tigres de Sibérie dans la nature. Le lion asiatique est quant à lui en danger critique: seuls quelque 350 individus subsistent encore, tous confinés dans le parc national de Gir Forest, en Inde. Une telle concentration géographique rend l’espèce extrêmement vulnérable à l’extinction.

C’est pourquoi le zoo de Zurich participe aux programmes européens d’élevage conservatoire pour ces trois espèces. Des individus importants sur le plan génétique ont été confiés au zoo à cette fin. Le lion asiatique, ainsi que le couple de tigres (mâle et femelle), sont de nouveaux arrivants. Le couple de panthères des neiges, lui, faisait déjà partie des pensionnaires du zoo.

Le zoo de Zurich souhaite acquérir de l’expérience avec le concept novateur de la forêt aux insectes. ZVG/Zoo Zürich La Forêt aux insectes, une nouveauté Au cœur de Panthera, dans l’ancien pavillon des lions, se trouve désormais la Forêt aux Insectes. Ce concept est une nouveauté dans le monde des zoos. Elle accueille 11 espèces d’insectes, une espèce de mille-pattes et deux espèces d’araignées. Avec environ 1000 individus, cette forêt miniature est unique par sa forme et sa taille. L’absence de barrières la rend particulièrement remarquable: insectes et public se rencontrent directement, sans séparation. «Cette classe animale est la colonne vertébrale de la biodiversité», explique le directeur du zoo, Severin Dressen. «Ils ne sont pas seulement une source de nourriture pour d’innombrables autres espèces, ils jouent aussi un rôle essentiel dans la santé des sols, la pollinisation des plantes, la décomposition des excréments et des carcasses — bref, ils maintiennent l’écosystème en équilibre.» «Nous, les humains, considérons souvent ces services comme allant de soi. Mais nous ne devrions pas — et nous ne pouvons pas — les prendre pour acquis, car ils ne le sont pas. Rien qu’au cours des dernières décennies, la biomasse des insectes volants a diminué d’environ 75%. C’est dramatique! Il est grand temps de sensibiliser davantage», insiste Severin Dressen. La Forêt aux Insectes veut démocratiser le savoir sur les invertébrés et sensibiliser aux menaces qui pèsent sur eux. Comme peu d’expériences sont encore disponibles avec ce type d’installation, le zoo entend en tirer des enseignements dans les mois à venir. Traduit de l’allemand par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique En savoir plus Effondre