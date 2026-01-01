Une quarantaine de personnes ont été tuées dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana

Toute la zone du drame a été bouclée. Keystone/Alessandro Della Valle

Un violent incendie a ravagé un bar de Crans-Montana lors des festivités du Nouvel An. Une quarantaine de personnes ont perdu la vie et environ 115 ont été blessées. L’émotion est grande en Suisse ainsi qu’à l’étranger.

RTS, Keystone-ATS

La station de ski de Crans-Montana, dans le canton du Valais, a été secouée par un terrible drame dans la nuit du Nouvel An. Un incendie a ravagé le bar «Le Constellation» au cœur du village et le bilan est très lourd: une quarantaine de morts et environ 115 blessés, la plupart grièvement, a annoncé Frédéric Gisler, commandant de la police cantonale, lors d’une conférence de presse jeudi.

Une instruction a été ouverte pour élucider les circonstances du drame. Selon les premiers éléments et témoignages, l’incendie aurait eu lieu dans le sous-sol du bar vers 1h30 du matin, provoquant une explosion et un embrasement généralisé des locaux. L’explosion serait donc la conséquence et non la cause de l’incendie.

Plusieurs témoins parlent d’une bougie pyrotechnique qui aurait enflammé le plafond en bois. Les témoignages décrivent aussi un sous-sol exigu, sans issue de secours, hormis la porte principale. Le bar d’ordinaire ouvert jusqu’à 2h00 du matin pouvait accueillir jusqu’à 400 personnes.

De nombreux secours ont été engagés dans la nuit et la matinée sur les lieux du drame. «À l’heure où je vous parle, tous les blessés ont pu être pris en charge», a indiqué Frédéric Gisler devant la presse à Lens. Les blessés, souvent des grands brûlés, ont été acheminés sur différents hôpitaux, notamment à Sion, mais aussi hors du Valais, notamment au CHUV à Lausanne et aux HUG à Genève.

Une help-line a été mise en place pour les familles (0848 112 117).

Solidarité des autorités suisses

Le président du Conseil d’Etat valaisan, Matthias Reynard, a exprimé «sa solidarité aux familles endeuillées», adressant également un message de soutien aux blessés et aux personnes mobilisées cette nuit et dans les jours à venir. «Alors que cette soirée devait être un moment de fête, elle a viré au cauchemar», a-t-il déclaré.

Le Conseil fédéral s’est pour sa part dit consternéLien externe. «Ce qui devait être un moment de joie s’est mué, le premier jour de l’an à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà», a écrit le président de la Confédération Guy Parmelin sur la plateforme X.

Ce qui devait être un moment de joie s'est mué, le 1er jour de l'An à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà. C'est avec consternation que le Conseil fédéral a appris cette terrible tragédie. — Guy Parmelin (@ParmelinG) January 1, 2026

«Les pensées du Conseil fédéral vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches, à qui il adresse par ma voix ses sincères condoléances», a ajouté le conseiller fédéral, qui a reporté son discours de Nouvel An prévu jeudi midi par respect pour les victimes.

Plusieurs victimes venues de l’étranger

Au vu de la gravité de la situation des événements, le Conseil d’Etat valaisan a décidé de décréter l’état de situation particulière.

«Cette disposition légale nous permet de coordonner les différents moyens – des moyens massifs -, et de les différer dans le temps, puisque nous sommes face à un événement qui va mobiliser plusieurs forces de coordination et qui va s’inscrire dans la durée», a expliqué Stéphane Ganzer, chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, devant la presse.

«Nous avons également un volet international qui va s’ouvrir. Dans une station le soir de Saint-Sylvestre, une partie des victimes sont évidemment issues de différents pays, ce qui va soulever des enjeux diplomatiques», a-t-il ajouté. Dans l’immédiat et dans les jours à venir, la priorité sera mise à l’identification des personnes décédées, afin que leur corps puisse être remis rapidement à leur famille, a-t-il indiqué.

On sait déjà que deux Français figurent parmi les blessés. «Ils ont été immédiatement pris en charge par les services de secours», a déclaré dans un communiqué le ministère français des Affaires étrangères, précisant rester en contact «avec les autorités suisses au cas où d’autres ressortissants seraient concernés».

Le ministre transalpin des Affaires étrangères Antonio Tajani a également indiqué qu’«entre douze et quinze» Italiens ont été hospitalisés suite à l’incendie, et que le même nombre est porté disparu.

Grande émotion également à l’étranger

L’émotion était vive à l’étranger jeudi après le drame. Plusieurs pays ont exprimé leur solidaritéLien externe avec la Suisse. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa «profonde émotion» sur le réseau social X et a annoncé que des hôpitaux français accueillaient des personnes blessées à Crans Montana.

Profonde émotion après l'incendie de Crans-Montana. Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. À la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j'adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2026

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a également exprimé ses condoléances dans un communiqué, tout en saluant le travail des services de secours. À Londres, le ministère britannique des affaires étrangères a rendu hommage «aux services de secours suisses qui pilotent les opérations» de secours. «Nos pensées vont à toutes les personnes blessées et tuées dans (cette) terrible tragédie», écrit-il sur X.

«Je suis profondément attristée par l'incendie qui s'est déclaré à Crans-Montana. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées», a écrit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a indiqué que ses équipes étaient en contact avec la Suisse, qui a activé le mécanisme de protection civile de l'UE.

Choc dans la station

La stupeur régnait à Crans-Montana juste après le drame. Selon des voisins, des personnes sortaient de l’établissement «en criant». Jeudi, dans le flash spécial de RTS TV, un témoin et voisin du lieu du drame raconte avoir été réveillé en sursaut par «une déflagration qui ne ressemblait pas à un feu d’artifice. Cela a complètement soufflé l’immeuble et l’immeuble voisin, puis les secours sont arrivés».

Contenu externe

Dans la station valaisanne, le choc est immense, car de nombreuses personnes connaissent des personnes frappées par le drame. Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies jeudi soir à proximité du bar à Crans-Montana pour rendre hommage aux victimes de l’incendie.

