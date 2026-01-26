Pourquoi renouveler son passeport suisse à l’étranger ne va pas toujours de soi

À l'étranger, il n'est pas toujours facile de renouveler son passeport suisse, et peu d'alternatives existent. Keystone / Christian Beutler

Pour certains Suisses de l’étranger, l’éloignement des représentations diplomatiques helvétiques a notamment pour conséquence de rendre difficile, voire impraticable, le renouvellement de leurs papiers d’identité. Nous avons recueilli les témoignages de la diaspora.

Renouveler ses papiers d’identité lorsque l’on vit à l’étranger signifie se rendre au consulat suisse le plus proche. Or, parfois, celui-ci se trouve à des centaines de kilomètres.

Plusieurs dizaines de Suisses ont ainsi témoigné de leur mécontentement dans notre débat sur la question, notamment en raison des frais engagés ou du manque d’alternatives, par exemple lorsqu’une santé défaillante ne permet plus de se déplacer.

Les griefs les plus souvent évoqués concernent l’éloignement géographique et les frais qui y sont liés.

Notre lecteur Swiss1956 vit aux États-Unis dans l’état du Minnesota. Il était affecté au consulat suisse de Chicago, mais ce dernier ne dispose plus de l’infrastructure pour relever les données biométriques, nécessaires à l’établissement du passeport. Il raconte: «Nous sommes maintenant affectés au consulat de New York, ce qui signifie un voyage de plus de deux jours! Mon fils vit dans le Dakota du Sud, encore plus à l’ouest. Donc pour nous deux, c’est un sacré voyage – les vols, les hôtels et les repas s’additionnent rapidement.»

Bien que le consulat se déplace régulièrement avec sa station mobile jusqu’à Chicago, Swiss1956 regrette l’époque où elle venait jusque dans le Minnesota. «Ce serait formidable si cela pouvait se reproduire un jour», souligne-t-il.

Stations mobiles

Les stations mobiles offrent une alternative à des déplacements lointains et coûteux et représentent une solution appréciée de la diaspora.

En Thaïlande, notre lecteur Houdini déclare: «À Chiang Mai, l’ambassade envoie chaque année dans un hôtel, pendant quelques jours, du personnel et un appareil pour relever les données biométriques. Plusieurs semaines après s’être inscrite, chaque personne reçoit un rendez-vous.»

Parfois, la représentation suisse évalue les besoins avant d’envoyer une station mobile. Swissmen@Zurich vit à Gayakil, en Equateur, à quelque 8 heures de route de l’ambassade à Quito: «L’ambassade a interrogé par courriel tous les Suisses à Guayaquil sur leurs besoins. À la suite de cette demande, le consul a organisé une station mobile et a informé tout le monde de la date à laquelle nous devions nous rendre au consulat à Guayaquil. L’organisation a pris six mois, mais 34 personnes ont économisé du temps et de l’argent pour obtenir leurs nouveaux documents», indique-t-il.

Profiter d’un voyage en Suisse

Une autre solution proposée par les Suisses de l’étranger consiste à allier l’utile à l’agréable: «J’ai renouvelé mon passeport à Lausanne alors que j’étais en visite chez ma fille», écrit JoanBoa, qui vit au Luxembourg et dépend de l’arrondissement consulaire de La Haye, aux Pays-Bas. «Il faut savoir que les Suisses de l’étranger peuvent le faire, il suffit de prendre rendez-vous».

Au regard de l’éloignement kilométrique avec le consulat duquel elle dépend, cette solution paraît encore plus indiquée pour ZermattTessa: «Nous vivons dans le Colorado et à Hawaï. Pour nous, le consulat se trouve donc à San Francisco! Mais nous nous rendons régulièrement en Suisse, et il a été très facile d’obtenir un rendez-vous pour y renouveler notre passeport. Compte tenu du temps et de l’argent nécessaires pour nous rendre à San Francisco, trouver un hôtel, etc., un voyage en Suisse pour renouveler son passeport vaut la peine!»

Les frontaliers peuvent également profiter de leur proximité géographique pour réaliser leurs démarches en Suisse, souvent moins éloignée que le consulat auquel ils sont affectés.

Pas de déplacement, pas de passeport

Le relevé des données biométriques nécessite de se déplacer en personne. Outre l’éloignement géographique, une mauvaise condition physique peut aussi représenter un frein au renouvellement du passeport helvétique.

Octogénaire et en situation de handicap, Ruedi B. est dans l’impossibilité de se rendre dans la capitale kényane Nairobi pour obtenir un nouveau passeport. D’après le Suisse, le consulat a refusé d’envoyer une station mobile à Mombassa. «Le consulat de Nairobi m’oblige donc à rester illégalement dans le pays, car les autorités [kényanes] veulent apposer un tampon sur mon passeport pour le renouvellement de mon permis [de séjour]. Cela fait maintenant 22 ans que je suis au Kenya et j’ai toujours été en règle. Ce qui ne sera plus possible à partir de maintenant», déclare-t-il.

En ligne

Ainsi, plusieurs Suisses se demandent pourquoi les autorités helvétiques ne proposent pas de service en ligne, à l’image de notre lectrice Simona Vazquez-Sartori:

«Je n’ai aucune difficulté à renouveler mon passeport à New York, mais j’ai trouvé les frais durs à avaler. Le voyage (en voiture), l’hôtel, les émoluments, les frais de port… Il serait bien de pouvoir, à l’avenir, renouveler son passeport en ligne», écrit Camille Dufour dans les commentaires de notre discussion.

Anne, qui a dû se rendre à Madrid depuis Séville, abonde également dans ce sens: «J’ai dû m’y rendre en train. Très bon accueil à l’Ambassade. Seulement, ce nouveau passeport m’a coûté assez cher, entre son prix, les billets de train et les taxis. […] Je pense que si l’on pouvait faire ces démarches en ligne, cela simplifierait les choses quand on vit à l’étranger».

Offre consulaire sporadique

Et parfois, même lorsque l’on habite près d’une représentation suisse, celle-ci ne fournit pas de prestations consulaires.

«Nous vivons à Minsk, en Biélorussie. L’ambassade de Suisse à Minsk se trouve à 20 minutes en voiture de mon domicile, mais elle n’est pas en mesure de nous aider dans ce domaine. Nous devons nous rendre à Moscou ou en Suisse pour obtenir de nouveaux passeports. Ces deux démarches demandent beaucoup de temps et d’argent», regrette Hans Rudolf Knecht.

Néanmoins, toutes les expériences ne sont pas négatives. Nombre de citoyennes et citoyens suisses à l’étranger louent l’efficacité des services consulaires, à l’instar de notre lectrice Lilly: «J’ai la chance d’habiter à une heure de Milan. Il faut deux minutes pour prendre rendez-vous, après 10 jours je suis allée au consulat, quinze minutes pour les papiers (avec beaucoup de courtoisie) et après 15 jours j’ai reçu mon nouveau passeport à la maison. Pour l’instant, on ne peut pas faire mieux.»

