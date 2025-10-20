La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Cinquième Suisse

Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Emilie Ridard

Chères Suissesses, chers Suisses à l’étranger,

Saviez-vous qu’on peut être descendante de Suisses de l’étranger et se faire expulser de Suisse malgré tout?

C’est la difficile situation dans laquelle se trouve actuellement Gabriela Purtschert, dont ma collègue Melanie vous raconte l’histoire. Elle relance la question de l’«intégration suffisante» demandée par les autorités helvétiques et de ce qu’«être suisse» veut dire.

À l’étranger, être suisse implique d’ailleurs souvent d’être confronté à des clichés, plus ou moins justifiés. Mon collègue Zeno aimerait savoir à quels stéréotypes sur la Confédération vous faites le plus souvent face?

Je vous souhaite une agréable lecture,

Ce contenu a été publié sur
5 minutes

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

Plus

Discussion
Modéré par: Zeno Zoccatelli

En tant que Suisse de l’étranger, à quels stéréotypes sur la Confédération faites-vous face le plus souvent?

En tant que Suisse de l’étranger, à quels clichés faites-vous face le plus souvent dans votre pays de résidence, et comment les démentez-vous ou les expliquez-vous? Dans lesquels vous reconnaissez-vous, et lesquels vous agacent?

Participez à la discussion
6 Commentaires
Voir la discussion

«Nous vivons à Minsk, en Biélorussie, et devons nous rendre à Moscou ou en Suisse pour obtenir de nouveaux passeports. Ces deux démarches demandent beaucoup de temps et d’argent.»

Hans Rudolf Knecht

Voici l’un des nombreux commentaires que nous avons reçus après vous avoir demandé si vous éprouviez des difficultés à renouveler votre passeport. Certains témoignages sont évidemment positifs, et le personnel des ambassades et consulats est très souvent loué pour son accueil et son efficacité.

Il n’en demeure pas moins que la distance, les coûts qu’elle engendre ou encore les problèmes de santé posent un problème à beaucoup de Suisses de l’étranger quand leur passeport arrive à échéance – et les solutions ne sont pas pléthore:

Plus

Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions  les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Réponses de la communauté

Une fois l’heure de la retraite arrivée, nombre de Suisses aspirent à passer une partie de l’année sous d’autres cieux, sans pour autant rompre complètement leurs liens avec la Suisse.

Climat, coût de la vie, attachements familiaux: trois Suisses à la retraite nous expliquent leurs motivations à vivre entre deux pays:

Plus

Sélectionné pour vous

Les questions qui touchent à la nationalité suisse, à sa transmission, à la «suissitude» vous passionnent, et nous aussi. Ma collègue Melanie a brossé le portrait de Gabriela Purtschert, dont l’histoire familiale est peu banale.

Née en Equateur et adoptée à l’adolescence par un Suisse de l’étranger, la citoyenneté suisse ne lui a pas été transmise. Installée depuis 16 ans en Suisse, celle qui parle suisse allemand et est titulaire d’une thèse de doctorat risque désormais d’être expulsée car elle n’est pas jugée «suffisamment intégrée».

Plus
Gabriela Purtschert

Plus

Cinquième Suisse

Une descendante de Suisses de l’étranger menacée d’expulsion

Ce contenu a été publié sur Elle a étudié, obtenu un doctorat, s’est intégrée, et pourtant, la fille adoptive d’un Suisse de l’étranger doit quitter la Suisse. Il ne lui manque qu’une chose: le passeport rouge à croix blanche.

lire plus Une descendante de Suisses de l’étranger menacée d’expulsion

Le cas de Gabriela Purtschert a fait grand bruit. Nous avons donc demandé aux autorités helvétiques comment les descendants et descendantes de Suisses de l’étranger doivent prouver leur intégration.

Plus

Beaucoup de descendantes et descendants à travers le monde se consacrent à la recherche de leurs racines suisses. Mais c’est aux États-Unis que la diaspora semble la plus active dans ce domaine. Résultat: des histoires touchantes, empreintes de nostalgie.

Plus

Dans le cadre de son plan d’économies, le Conseil fédéral propose au Parlement de supprimer le budget alloué à l’offre internationale de la SSR. Swissinfo serait directement concerné par cette décision. Par le biais d’une pétition, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), des représentants de la Cinquième Suisse ainsi que des associations issues des milieux de la culture et des médias ont décidé de s’y opposer.

Plus

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L’émigration en toute simplicité

La moyenne d’âge des Suisses qui vivent à l’étranger est en augmentation. Il y a donc des chances que vous fassiez partie des Helvètes concernés par le versement de l’AVS hors de Suisse, ou que vous le soyez prochainement.

Afin de vous y préparer au mieux, voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur le sujet:

Plus
Retraités à la plage

Plus

Expatriation

Rentes AVS à l’étranger: ce qu’il faut savoir

Ce contenu a été publié sur Comment puis-je percevoir ma rente AVS à l’étranger? Puis-je encore cotiser volontairement à l’AVS? Réponses aux questions les plus fréquentes.

lire plus Rentes AVS à l’étranger: ce qu’il faut savoir
Plus

La Suisse insolite

Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.

Ibis Wall Lobby

Plus

À Genève, un hôtel entièrement consacré à la BD suisse

Ce contenu a été publié sur Les dessins figurant sur les tapisseries murales des chambres de l’Hôtel Ibis Styles à Carouge ont été réalisés par des stars de la bande dessinée helvétique. Visite guidée.  

lire plus À Genève, un hôtel entièrement consacré à la BD suisse

Nos services pour les Suisses de l’étranger

📲 Avez-vous déjà téléchargé notre application gratuite SWIplus?

Cette application, conçue spécialement pour vous, vous propose encore plus de contenu pour rester en contact avec la Suisse.

dialogue logo

Plus

Participez à des discussions sur «dialogue»

Ce contenu a été publié sur Découvrez des articles sélectionnés dans toute la Suisse et discutez de sujets d’actualité avec des personnes vivant en Suisse et des Suisses de l’étranger sur «dialogue», la plate-forme de discussion en ligne de la SSR.

lire plus Participez à des discussions sur «dialogue»
Joignez-vous à la discussion

Plus

Rejoignez la discussion

Nous aimerions avoir votre avis sur ce qui se passe dans le monde. Vous trouverez tous nos débats en cours ici.

lire plus Rejoignez la discussion
Logo Let s talk

Plus

Let’s talk

«Let’s Talk» est le format de SWI swissinfo.ch qui permet de discuter de thèmes pertinents avec des personnalités de premier plan.

lire plus Let’s talk

Plus

Grand Format

Nous aimerions avoir votre avis sur ce qui se passe dans le monde. Vous trouverez tous nos débats en cours ici.

lire plus Grand Format

🧭 Restez informé – restez connecté

Merci d’avoir pris le temps de lire cette newsletter. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

Un feedback? Des propositions de sujet?

📩 Ecrivez-moi: emilie.ridard@swissinfo.ch

Les plus lus
Cinquième Suisse

Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision