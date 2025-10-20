Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses à l’étranger,
Saviez-vous qu’on peut être descendante de Suisses de l’étranger et se faire expulser de Suisse malgré tout?
C’est la difficile situation dans laquelle se trouve actuellement Gabriela Purtschert, dont ma collègue Melanie vous raconte l’histoire. Elle relance la question de l’«intégration suffisante» demandée par les autorités helvétiques et de ce qu’«être suisse» veut dire.
À l’étranger, être suisse implique d’ailleurs souvent d’être confronté à des clichés, plus ou moins justifiés. Mon collègue Zeno aimerait savoir à quels stéréotypes sur la Confédération vous faites le plus souvent face?
Je vous souhaite une agréable lecture,
«Nous vivons à Minsk, en Biélorussie, et devons nous rendre à Moscou ou en Suisse pour obtenir de nouveaux passeports. Ces deux démarches demandent beaucoup de temps et d’argent.»
Hans Rudolf Knecht
Voici l’un des nombreux commentaires que nous avons reçus après vous avoir demandé si vous éprouviez des difficultés à renouveler votre passeport. Certains témoignages sont évidemment positifs, et le personnel des ambassades et consulats est très souvent loué pour son accueil et son efficacité.
Il n’en demeure pas moins que la distance, les coûts qu’elle engendre ou encore les problèmes de santé posent un problème à beaucoup de Suisses de l’étranger quand leur passeport arrive à échéance – et les solutions ne sont pas pléthore:
Renouveler son passeport, une gageure pour certains Suisses de l’étranger
Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.
Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.
👉 Participez! Voici les débats en cours.
Réponses de la communauté
Une fois l’heure de la retraite arrivée, nombre de Suisses aspirent à passer une partie de l’année sous d’autres cieux, sans pour autant rompre complètement leurs liens avec la Suisse.
Climat, coût de la vie, attachements familiaux: trois Suisses à la retraite nous expliquent leurs motivations à vivre entre deux pays:
Pourquoi passez-vous votre retraite entre la Suisse et un autre pays? La communauté répond
Sélectionné pour vous
Les questions qui touchent à la nationalité suisse, à sa transmission, à la «suissitude» vous passionnent, et nous aussi. Ma collègue Melanie a brossé le portrait de Gabriela Purtschert, dont l’histoire familiale est peu banale.
Née en Equateur et adoptée à l’adolescence par un Suisse de l’étranger, la citoyenneté suisse ne lui a pas été transmise. Installée depuis 16 ans en Suisse, celle qui parle suisse allemand et est titulaire d’une thèse de doctorat risque désormais d’être expulsée car elle n’est pas jugée «suffisamment intégrée».
Une descendante de Suisses de l’étranger menacée d’expulsion
Le cas de Gabriela Purtschert a fait grand bruit. Nous avons donc demandé aux autorités helvétiques comment les descendants et descendantes de Suisses de l’étranger doivent prouver leur intégration.
Les autorités la jugent trop peu intégrée, bien que sa famille et sa vie soient suisses
Beaucoup de descendantes et descendants à travers le monde se consacrent à la recherche de leurs racines suisses. Mais c’est aux États-Unis que la diaspora semble la plus active dans ce domaine. Résultat: des histoires touchantes, empreintes de nostalgie.
À la recherche des racines suisses: notre communauté partage conseils et astuces
Dans le cadre de son plan d’économies, le Conseil fédéral propose au Parlement de supprimer le budget alloué à l’offre internationale de la SSR. Swissinfo serait directement concerné par cette décision. Par le biais d’une pétition, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), des représentants de la Cinquième Suisse ainsi que des associations issues des milieux de la culture et des médias ont décidé de s’y opposer.
Le Conseil fédéral veut supprimer l’offre internationale de la SSR: lancement d’une pétition pour sauver Swissinfo
👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.
L’émigration en toute simplicité
La moyenne d’âge des Suisses qui vivent à l’étranger est en augmentation. Il y a donc des chances que vous fassiez partie des Helvètes concernés par le versement de l’AVS hors de Suisse, ou que vous le soyez prochainement.
Afin de vous y préparer au mieux, voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur le sujet:
Rentes AVS à l’étranger: ce qu’il faut savoir
Émigration et caisse de pension: comment limiter les impôts?
Merci d’avoir pris le temps de lire cette newsletter. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.
Un feedback? Des propositions de sujet?
📩 Ecrivez-moi: emilie.ridard@swissinfo.ch
