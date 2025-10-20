Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Saviez-vous qu’on peut être descendante de Suisses de l’étranger et se faire expulser de Suisse malgré tout?



C’est la difficile situation dans laquelle se trouve actuellement Gabriela Purtschert, dont ma collègue Melanie vous raconte l’histoire. Elle relance la question de l’«intégration suffisante» demandée par les autorités helvétiques et de ce qu’«être suisse» veut dire.



À l’étranger, être suisse implique d’ailleurs souvent d’être confronté à des clichés, plus ou moins justifiés. Mon collègue Zeno aimerait savoir à quels stéréotypes sur la Confédération vous faites le plus souvent face?



Plus Discussion Modéré par: Zeno Zoccatelli En tant que Suisse de l’étranger, à quels stéréotypes sur la Confédération faites-vous face le plus souvent? En tant que Suisse de l’étranger, à quels clichés faites-vous face le plus souvent dans votre pays de résidence, et comment les démentez-vous ou les expliquez-vous? Dans lesquels vous reconnaissez-vous, et lesquels vous agacent? Participez à la discussion Voir la discussion

«Nous vivons à Minsk, en Biélorussie, et devons nous rendre à Moscou ou en Suisse pour obtenir de nouveaux passeports. Ces deux démarches demandent beaucoup de temps et d’argent.»

Hans Rudolf Knecht

Voici l’un des nombreux commentaires que nous avons reçus après vous avoir demandé si vous éprouviez des difficultés à renouveler votre passeport. Certains témoignages sont évidemment positifs, et le personnel des ambassades et consulats est très souvent loué pour son accueil et son efficacité.

Il n’en demeure pas moins que la distance, les coûts qu’elle engendre ou encore les problèmes de santé posent un problème à beaucoup de Suisses de l’étranger quand leur passeport arrive à échéance – et les solutions ne sont pas pléthore:

Plus

Plus Cinquième Suisse Renouveler son passeport, une gageure pour certains Suisses de l’étranger Ce contenu a été publié sur Problèmes de santé, éloignement, frais liés au déplacement: renouveler son passeport helvétique à l’étranger peut coûter cher et peu de solutions existent. lire plus Renouveler son passeport, une gageure pour certains Suisses de l’étranger

Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Réponses de la communauté

Une fois l’heure de la retraite arrivée, nombre de Suisses aspirent à passer une partie de l’année sous d’autres cieux, sans pour autant rompre complètement leurs liens avec la Suisse.

Climat, coût de la vie, attachements familiaux: trois Suisses à la retraite nous expliquent leurs motivations à vivre entre deux pays:

Plus

Plus Cinquième Suisse Pourquoi passez-vous votre retraite entre la Suisse et un autre pays? La communauté répond Ce contenu a été publié sur Climat, coût de la vie, attachements familiaux: trois Suisses à la retraite nous expliquent leurs motivations à vivre entre deux pays. lire plus Pourquoi passez-vous votre retraite entre la Suisse et un autre pays? La communauté répond

Sélectionné pour vous

Les questions qui touchent à la nationalité suisse, à sa transmission, à la «suissitude» vous passionnent, et nous aussi. Ma collègue Melanie a brossé le portrait de Gabriela Purtschert, dont l’histoire familiale est peu banale.

Née en Equateur et adoptée à l’adolescence par un Suisse de l’étranger, la citoyenneté suisse ne lui a pas été transmise. Installée depuis 16 ans en Suisse, celle qui parle suisse allemand et est titulaire d’une thèse de doctorat risque désormais d’être expulsée car elle n’est pas jugée «suffisamment intégrée».

Plus

Plus Cinquième Suisse Une descendante de Suisses de l’étranger menacée d’expulsion Ce contenu a été publié sur Elle a étudié, obtenu un doctorat, s’est intégrée, et pourtant, la fille adoptive d’un Suisse de l’étranger doit quitter la Suisse. Il ne lui manque qu’une chose: le passeport rouge à croix blanche. lire plus Une descendante de Suisses de l’étranger menacée d’expulsion

Le cas de Gabriela Purtschert a fait grand bruit. Nous avons donc demandé aux autorités helvétiques comment les descendants et descendantes de Suisses de l’étranger doivent prouver leur intégration.

Plus

Plus Cinquième Suisse Les autorités la jugent trop peu intégrée, bien que sa famille et sa vie soient suisses Ce contenu a été publié sur À la suite du cas de Gabriela Purtschert, Swissinfo a demandé aux autorités helvétiques comment les descendants de Suisses de l’étranger doivent prouver leur intégration. lire plus Les autorités la jugent trop peu intégrée, bien que sa famille et sa vie soient suisses

Beaucoup de descendantes et descendants à travers le monde se consacrent à la recherche de leurs racines suisses. Mais c’est aux États-Unis que la diaspora semble la plus active dans ce domaine. Résultat: des histoires touchantes, empreintes de nostalgie.

Plus

Plus Communauté des Suisses de l’étranger À la recherche des racines suisses: notre communauté partage conseils et astuces Ce contenu a été publié sur Découvrez les récits et les conseils de personnes qui recherchent leurs origines suisses à travers le monde. lire plus À la recherche des racines suisses: notre communauté partage conseils et astuces

Dans le cadre de son plan d’économies, le Conseil fédéral propose au Parlement de supprimer le budget alloué à l’offre internationale de la SSR. Swissinfo serait directement concerné par cette décision. Par le biais d’une pétition, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), des représentants de la Cinquième Suisse ainsi que des associations issues des milieux de la culture et des médias ont décidé de s’y opposer.

Plus

Plus Politique suisse Le Conseil fédéral veut supprimer l’offre internationale de la SSR: lancement d’une pétition pour sauver Swissinfo Ce contenu a été publié sur L’existence de Swissinfo est menacée par les économies de la Confédération. Une pétition a été lancée pour sauver le média destiné aux Suisses de l’étranger. lire plus Le Conseil fédéral veut supprimer l’offre internationale de la SSR: lancement d’une pétition pour sauver Swissinfo

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L’émigration en toute simplicité

La moyenne d’âge des Suisses qui vivent à l’étranger est en augmentation. Il y a donc des chances que vous fassiez partie des Helvètes concernés par le versement de l’AVS hors de Suisse, ou que vous le soyez prochainement.

Afin de vous y préparer au mieux, voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur le sujet:

Plus

Plus Expatriation Rentes AVS à l’étranger: ce qu’il faut savoir Ce contenu a été publié sur Comment puis-je percevoir ma rente AVS à l’étranger? Puis-je encore cotiser volontairement à l’AVS? Réponses aux questions les plus fréquentes. lire plus Rentes AVS à l’étranger: ce qu’il faut savoir

Plus

Plus Expatriation Émigration et caisse de pension: comment limiter les impôts? Ce contenu a été publié sur Ceux qui émigrent connaissent l’astuce: ils ne retirent l’avoir de leur caisse de pension qu’après avoir quitté la Suisse. lire plus Émigration et caisse de pension: comment limiter les impôts?

La Suisse insolite

Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.

