Circulation différenciée et transports gratuits mercredi à Genève

Keystone-SDA

Le canton de Genève va expérimenter une première suisse mercredi. En raison d'un pic de pollution à l'ozone, les transports publics seront gratuits sur tout le territoire cantonal, a annoncé mardi soir le Département du territoire (DT). La circulation différenciée renforcée est activée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Hors exceptions, seuls les véhicules dotés des Stick’AIR 0, 1, 2 et 3 seront autorisés à circuler de 06h00 à 22h00 au centre du canton, sous peine d’amende. L’autoroute de contournement de Genève sera limitée à 80 km/h.

Ce dispositif sera reconduit en fonction de l’évolution de la situation jusqu’à la fin du pic de pollution, a précisé le département.

Le DT prévoit depuis 2020 que la gratuité des transports est annoncée pour le lendemain lorsqu’un dépassement de la valeur de 180 μg/m3 d’ozone est avéré sur le territoire genevois. Cette condition a été remplie mardi à la station de mesure de Meyrin où celle-ci s’est approchée des 230 μg/m3, a également ajouté le département.

Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

