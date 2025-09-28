Colline du Mormont (VD): le contre-projet préféré à l’initiative

L'initiative "Sauvons le Mormont" a échoué dans les urnes. La colline surplombant Eclépens et exploitée par Holcim ne sera pas protégée dans la Constitution vaudoise, mais dans la loi. Le principe d'économie circulaire fait, lui, son entrée dans la Constitution.

(Keystone-ATS) En privilégiant une protection légale (comme la Venoge) plutôt que constitutionnelle (comme Lavaux), la population s’est ralliée dimanche au contre-projet du Conseil d’Etat, enterrant ainsi une initiative lancée en 2022 dans la foulée de la ZAD du Mormont.

Le contre-projet a été très largement accepté à 70,58%, tandis que l’initiative, elle, n’a été soutenue que par 39,82% des votants. Le taux de participation s’est élevé à 45,96%. A noter que la commune de Lausanne a voté en faveur de l’initiative (oui à 56,67%).

Pour le Conseil d’Etat, la protection du Mormont dans la loi est plus adaptée, notamment car elle permet d’entrer davantage dans les détails. Cette loi «Mormont», entrée en vigueur en juin déjà, permet aussi de se conformer à un arrêt de 2023 du Tribunal fédéral. Celui-ci a autorisé la poursuite de l’exploitation par Holcim sur un périmètre précis et jusqu’à l’horizon 2060. Le site devra ensuite être comblé.

Alternative au ciment

Un autre volet de l’initiative prônait la recherche d’alternatives au ciment (nécessaire à la fabrication du béton), comme Holcim en produit à Eclepens. A cette question, le contre-projet du Conseil d’Etat a proposé une approche plus globale, pas uniquement focalisée sur la construction. Il s’agit ainsi d’inscrire, dans la Constitution cette fois-ci, le principe d’économie circulaire.

Une telle démarche, déjà entreprise dans le canton de Zurich, vise à inciter l’Etat et les communes à créer des conditions favorables pour réduire la production de déchets, mais aussi à promouvoir la réutilisation, la réparation et le recyclage.

L’acceptation du contre-projet ne constitue pas une surprise, sachant que l’initiative n’était plus défendue que par la gauche radicale et des associations environnementales. Hormis l’UDC, les principaux partis du canton soutenaient le contre-projet du Conseil d’Etat, lequel avait aussi été largement soutenu par le Grand Conseil.

Même les Vert-e-s, pourtant à l’origine de l’initiative, plébiscitaient le contre-projet et s’étaient contentés de laisser la liberté de vote sur l’initiative.