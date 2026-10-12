Aujourd’hui en Suisse

Des universités plus fréquentées et moins d’élèves à l’école primaire . C’est le tableau que dresse aujourd’hui l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour l’avenir du système de formation en Suisse.

Dans les universités et les hautes écoles spécialisées, l’OFS table sur 305’000 élèves en bachelor et en master d’ici à 2035. Cela correspond à une hausse de 21% par rapport à 2026. La croissance démographique et l’augmentation du nombre de personnes venant étudier en Suisse depuis l’étranger en sont les principales raisons.

Cet afflux vers les hautes écoles coïncide toutefois avec une période où les jeunes diplômés ont de plus en plus de mal à s’insérer sur le marché du travail. Selon une enquête menée par l’OFS en août, le chômage des personnes fraîchement diplômées a nettement augmenté entre 2023 et 2025. Seules les hautes écoles pédagogiques font exception.

À l’école primaire, en revanche, la tendance sera inverse. Si le nombre d’élèves a fortement augmenté ces dernières années, les naissances sont en recul depuis 2022. C’est pourquoi, selon les prévisions de l’OFS, le nombre d’élèves du primaire devrait atteindre un pic en 2027-2028, avant de reculer de 8% d’ici à 2035. Au secondaire I, une baisse est attendue à partir de 2033.