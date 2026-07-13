Aujourd’hui en Suisse

Il y a onze ans, Jean-Claude Gandur avait déposé plainte, au civil et au pénal, à la suite d’un article publié dans le contexte des travaux de rénovation du Musée d’art et d’histoire de Genève. La fondation de l’homme d’affaires suisse proposait d’investir 40 millions de francs dans le projet en échange de la possibilité d’y exposer ses collections. L’article mettait en doute l’origine du patrimoine du milliardaire, mentionnant les activités de négoce pétrolier de Jean-Claude Gandur en Afrique et évoquant de la corruption présumée en lien avec l’une de ses sociétés.

L’affaire est montée jusqu’au TF qui, infirmant la décision de l’instance précédente, avait conclu que Le Courrier s’était rendu coupable d’atteinte à la personnalité. Cependant, selon la CEDH, l’article reposait «sur une base factuelle établie, sans recourir à des affirmations sans fondement», et il existait un intérêt public à évoquer les biens du mécène.

Les juges de Strasbourg estiment que les tribunaux suisses auraient dû prendre en compte la violation de la liberté d’expression et ne pas se limiter à examiner l’atteinte à la personnalité. La CEDH a donc condamné la Suisse à verser au Courrier 52’600 euros (près de 49’000 francs) au titre des frais de procédure et 4000 euros (3700 francs) de réparation pour le préjudice moral.