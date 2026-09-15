Aujourd’hui en Suisse

Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,

Le Parlement débloque 400 millions de francs supplémentaires pour un avion de combat déjà plus cher que prévu. Il commande des pistolets qui ne fonctionnent pas encore à hauteur de 50 millions. Avec 500 millions, il achète le oui des paysans au libre-échange avec le Mercosur.

Mais ce sont des broutilles par rapport aux 50 milliards que coûtera ces prochaines années l’extension du réseau de transports, dont les projets sont critiqués.

En ce moment, la Suisse ne se refuse rien.

Salutations de Berne,