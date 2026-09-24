Aujourd’hui en Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses de l'étranger,
Êtes-vous déjà à la retraite ou vous demandez-vous comment et où vous la passerez? Chaque année, le Global Retirement Index classe les pays en fonction du bien-être de celles et ceux qui ont tourné la page de la vie active. La Suisse s'en tire généralement bien mais, comme nous allons le voir, elle perd du terrain depuis quelques années.
Bonne lecture!
La Suisse, un paradis pour les retraités? Oui, mais moins qu’avant. Dans le Global Retirement Index, qui mesure le bien-être des personnes une fois leur vie active achevée, la Suisse glisse au quatrième rang en 2026, après avoir occupé la première place en 2024 et la troisième en 2025.
Le podium du classement établi par la société de gestion d’actifs Natixis Investment Managers est occupé, dans cet ordre, par la Norvège, l’Irlande et les Pays-Bas. Les spécialistes de l’établissement financier français attribuent leurs notes sur la base de sous-indices relatifs aux finances à la retraite, au bien-être matériel, à la santé et à la qualité de vie.
La Suisse obtient d’excellents résultats en matière de santé: elle gagne trois places cette année et se hisse au deuxième rang, derrière le Luxembourg. En termes d’espérance de vie, elle est même en tête, souligne le Blick. Revers de la médaille: la cherté. En Suisse, 39% des personnes interrogées citent les coûts de la santé comme la plus lourde charge financière à laquelle elles doivent faire face, contre 27% en moyenne mondiale.
Le recul le plus net pour la Suisse concerne le bien-être matériel, catégorie dans laquelle elle se classe 15e. L’étude cite notamment la dégradation du marché du travail sous l’effet des droits de douane américains et du franc fort. En matière de qualité de vie à la retraite, la Suisse occupe la huitième place. Elle passe de la deuxième place en 2025 à la troisième pour les finances à la retraite, le sous-indice qui mesure la solidité économique, la stabilité macroéconomique et la sécurité institutionnelle du contexte dans lequel les personnes retraitées vivent et perçoivent leurs prestations.
Événements météorologiques extrêmes et sécheresse ont marqué l’été 2026 en Suisse et mis l’agriculture sous pression. L’assurance Suisse Grêle a publié son estimation des dégâts aux cultures qui en résultent.
Avril et août ont été les mois les plus secs et les plus chauds depuis le début des mesures en 1901, ce qui a entraîné d’importantes pertes de récoltes. À cela se sont ajoutés de violents orages de grêle qui ont endommagé les cultures dans de vastes régions du pays, écrit la société nationale d’assurance contre la grêle.
Environ 5800 déclarations de sinistre sont attendues de la part d’agricultrices et d’agriculteurs touchés, pour un total de 59,2 millions de francs de dégâts aux cultures assurées. La grêle est à l’origine de 48% des sinistres, la sécheresse de 45%.
À titre de comparaison, sur la même période, les dégâts s’élevaient à 20,9 millions de francs en 2025 et à 38,6 millions en 2024. «La sécheresse de cette année montre clairement à quel point l’agriculture souffre des conséquences du changement climatique», souligne Suisse Grêle.
La session d’automne se poursuit. Les décisions importantes prises aujourd’hui par les Chambres fédérales concernent notamment la naturalisation, l’espace, les débordements lors des manifestations et le label «Swiss made».
À l’instar du National en avril, le Conseil des États s’est opposé aujourd’hui, par 34 voix contre 9 et deux abstentions, à l’initiative pour la démocratie qui demande de réduire de moitié la durée actuelle de 10 ans de séjour légal en Suisse requise pour obtenir la nationalité suisse. Contre l’avis de la gauche, il a également renoncé à élaborer un contre-projet.
Le National a décidé de mettre de l’ordre dans le cosmos en adoptant sans opposition une nouvelle loi sur les activités spatiales qui, entre autres, réglemente pour la première fois les conditions d’exploitation des satellites suisses.
La Chambre des cantons a par ailleurs suivi celle du peuple en approuvant une motion qui autorise les collectivités publiques à facturer aux organisateurs tout ou partie des coûts d’intervention et de sécurité en cas de débordements et d’actes violents lors de manifestations. Le Conseil fédéral est désormais chargé d’élaborer une base légale.
Approuvant une motion du conseiller aux États Fabio Regazzi, la Chambre haute a demandé une meilleure protection du «Made in Switzerland». Le texte vise à annuler une décision récente de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) qui autorise la marque d’articles de sport On à utiliser la croix suisse sur ses produits fabriqués en Asie.
La forêt-noire, et moins de sorties au restaurant qu’on le souhaiterait. La célèbre marque culinaire suisse Betty Bossi s’est penchée sur la manière dont les Suisses fêtent leur anniversaire. Il en ressort un net décalage entre les envies et la réalité.
«Aucun souhait ne reste aussi souvent insatisfait que celui-ci: ‘Je ne veux pas avoir à cuisiner, je veux me faire servir’», écrit Betty Bossi. Une personne sur deux en Suisse aimerait aller au restaurant le jour de son anniversaire, mais seules 32% y vont réellement.
Les raisons sont multiples, écrit l’entreprise: d’un côté, une question de budget, de l’autre, les obligations familiales. Seules 27% des personnes âgées de 36 à 45 ans (un âge où la garde des enfants dicte souvent l’emploi du temps) vont au restaurant, contre 42% des 56-65 ans. Seuls 10% souhaitent passer une partie de leur anniversaire aux fourneaux, mais au final, 21% se retrouvent à cuisiner pour leur propre fête.
La forêt-noire est par ailleurs la reine des gâteaux en Suisse. Vingt pourcents des 2000 personnes interrogées la citent comme leur gâteau préféré, une proportion qui grimpe à 31% au Tessin. Je suis originaire de ce canton et je peux le confirmer. Quant à savoir si la forêt-noire doit contenir ou non des griottes au sirop (beurk!), cette question est particulièrement débattue au sud des Alpes.
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