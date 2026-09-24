Aujourd’hui en Suisse

La deuxième semaine de la session parlementaire, qui se poursuit jusqu’au 2 octobre, touche à sa fin.

La session d’automne se poursuit. Les décisions importantes prises aujourd’hui par les Chambres fédérales concernent notamment la naturalisation, l’espace, les débordements lors des manifestations et le label «Swiss made».

À l’instar du National en avril, le Conseil des États s’est opposé aujourd’hui, par 34 voix contre 9 et deux abstentions, à l’initiative pour la démocratie qui demande de réduire de moitié la durée actuelle de 10 ans de séjour légal en Suisse requise pour obtenir la nationalité suisse. Contre l’avis de la gauche, il a également renoncé à élaborer un contre-projet.

Le National a décidé de mettre de l’ordre dans le cosmos en adoptant sans opposition une nouvelle loi sur les activités spatiales qui, entre autres, réglemente pour la première fois les conditions d’exploitation des satellites suisses.

La Chambre des cantons a par ailleurs suivi celle du peuple en approuvant une motion qui autorise les collectivités publiques à facturer aux organisateurs tout ou partie des coûts d’intervention et de sécurité en cas de débordements et d’actes violents lors de manifestations. Le Conseil fédéral est désormais chargé d’élaborer une base légale.

Approuvant une motion du conseiller aux États Fabio Regazzi, la Chambre haute a demandé une meilleure protection du «Made in Switzerland». Le texte vise à annuler une décision récente de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) qui autorise la marque d’articles de sport On à utiliser la croix suisse sur ses produits fabriqués en Asie.