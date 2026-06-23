Aujourd’hui en Suisse

Les discussions techniques tenues en Suisse, au Bürgenstock, dans le cadre des négociations entre l’Iran et les États-Unis, sont arrivées à leur terme .

À l’issue des consultations, «il a été décidé de créer quatre groupes de travail consacrés à la levée des sanctions, au nucléaire, à la reconstruction et au développement économique de l’Iran,ainsi qu’un groupe de suivi», a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi.

En accueillant cette rencontre, la Suisse est revenue au centre de la géopolitique internationale, même avec un rôle marginal, souligne le Tages-Anzeiger. Les médiateurs étaient le Pakistan et le Qatar, ce dernier s’étant également présenté sur la scène internationale comme hôte du «Lake Lucerne Summit». Le complexe du Bürgenstock appartient en effet au fonds souverain qatari. Outre le déploiement des forces de police cantonales, l’armée a mobilisé depuis le 19 juin environ 1300 militaires par jour, indique aujourd’hui le Département de la défense (DDPS), se félicitant du fait que tout se soit déroulé «sans accroc».

«Pour fournir simplement un beau cadre», la Confédération a assuré la logistique et la sécurité en assumant des coûts non négligeables, écrit le quotidien alémanique, qui s’interroge: «Cela en valait-il la peine?» Selon le conseiller national UDC et spécialiste de politique étrangère Franz Grüter, la réponse est «oui». Il est clair que des conférences de ce niveau engendrent des coûts élevés, «mais le bénéfice économique est de loin supérieur», estime-t-il. Le prix de l’essence a déjà légèrement baissé et s’y ajoute l’effet publicitaire positif des images du Bürgenstock, des Alpes et du lac des Quatre-Cantons, qui font le tour du monde, conclut le Tages-Anzeiger.