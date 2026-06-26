Aujourd’hui en Suisse

Grâce à de nouvelles technologies, de nouvelles règles pour les liquides dans les bagages à main entrent en vigueur dès ce vendredi à l’aéroport de Zurich . Certains points restent toutefois à respecter.

Transvaser son shampooing dans de petits flacons de voyage — en en renversant au passage la moitié — ou vider à la hâte sa bouteille d’eau avant le contrôle: les passagers au départ de l’aéroport de Zurich pourront désormais s’en passer. De nouvelles règles lors du contrôle de sécurité autorisent le transport de liquides tels que de l’eau, du shampooing ou de la crème en quantités allant jusqu’à deux litres dans les bagages à main. Ceux‑ci, tout comme les appareils électroniques, peuvent en outre rester dans le sac lors du contrôle.

Cela est rendu possible par une nouvelle génération de scanners à tomographie informatisée (scanners CT) utilisés à l’aéroport de Zurich. L’aéroport fait ainsi partie des «pionniers en Europe lorsqu’il s’agit de concilier technologies de sécurité modernes et procédures de voyage aussi fluides que possible», écrit la NZZ.

Certains points restent toutefois à respecter: les bouteilles à double paroi, comme les thermos, ne peuvent être transportées que vides, car le scanner ne peut pas en analyser de manière fiable le contenu en raison des différentes couches. Les personnes utilisant des appareils photo argentiques doivent présenter leurs films séparément pour un contrôle manuel, le scanner CT pouvant les endommager.

Les nouvelles règles ne s’appliquent pas aux passagers en transit: les personnes qui changent d’avion à Zurich restent soumises aux anciennes règles concernant les liquides. Dans les aéroports qui n’utilisent pas encore cette technologie CT, les anciennes restrictions sur les liquides restent en vigueur. Le transvasement et le fait de devoir vider sa bouteille avant le contrôle ne disparaissent donc pas complètement pour les prochains voyages en avion.

Texte traduit de l’allemand/op