La Thurgovie est peut-être le «verger de la Suisse», mais visiblement pas celui de l’armée suisse.

La furtivité est-elle devenue le nouvel idéal de l’armée suisse? Après avoir renoncé il y a quelques mois à ses traditionnelles tenues de sortie au profit d’un uniforme unique… de camouflage, elle souhaite désormais se faire plus discrète dans l’espace public . Certaines prestations lors de festivals, compétitions sportives ou autres manifestations pourraient être réduites à l’avenir.

Derrière cette décision se cachent des considérations très concrètes. L’armée entend concentrer davantage ses ressources sur ses missions de défense et de sécurité. Dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires et un environnement sécuritaire plus tendu, sa présence lors d’événements civils n’est plus forcément considérée comme prioritaire.

La quête de furtivité trouve toutefois vite ses limites. Les futurs F-35, justement conçus pour être difficiles à détecter, ne sont pas encore près de survoler le ciel suisse. Et lorsqu’ils arriveront enfin, ils pourraient être accompagnés des moins discrets F/A-18, que l’armée envisage de conserver comme seconde flotte pendant plusieurs années encore.

Le camouflage semble en revanche parfaitement fonctionner pour les fruits suisses. L’armée sert désormais de la compote de pommes italienne, au grand dam des producteurs suisses. Elle souligne que l’entreprise transalpine retenue était la seule à avoir déposé une offre conforme lors de l’appel d’offres. Les Suisses alémaniques s’inquiètent déjà du sort réservé à leur chère Apfelmus. Romands et Tessinois seront peut-être moins bouleversés: pour beaucoup, le véritable mystère reste la coutume qui consiste à servir la compote avec des pâtes.