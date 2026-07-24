Aujourd’hui en Suisse

Les tensions commerciales entre Berne et Washington continuent de peser sur l’économie suisse. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle vague de droits de douane visant une soixantaine de pays, dont la Suisse. Les produits helvétiques concernés seront désormais soumis à une surtaxe de 12,5%, un taux supérieur à celui appliqué notamment à l’Union européenne, au Royaume-Uni ou au Canada, qui sont taxés à hauteur de 10%.

Washington justifie cette mesure par sa lutte contre le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. À l’issue d’une enquête menée ces derniers mois, l’administration américaine estime que plusieurs partenaires commerciaux n’ont pas pris des mesures suffisantes dans ce domaine.

Le Département fédéral de l’économie conteste fermement les reproches formulés par Washington, tandis que les milieux économiques dénoncent une mesure «incompréhensible» et «injustifiée». La Suisse est loin d’être la seule à protester: plusieurs alliés traditionnels des États-Unis, dont le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont également critiqué ces nouvelles surtaxes.

Cette décision rappelle aussi que la Suisse continue de figurer parmi les pays les plus durement touchés par la politique commerciale américaine. Déjà frappée par des droits de douane de 39% dans le cadre de précédentes décisions de Washington, elle se retrouve à nouveau dans le groupe des pays soumis aux prélèvements les plus élevés. Une source d’incertitude supplémentaire pour les entreprises helvétiques, alors que les États-Unis constituent l’un de leurs principaux marchés d’exportation.