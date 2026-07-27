Aujourd’hui en Suisse

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a condamné la banque privée genevoise Lombard Odier pour ne pas avoir mis en place les mesures organisationnelles nécessaires afin de prévenir le blanchiment d’argent, dans le cadre du procès visant Gulnara Karimova, fille de l’ancien président ouzbek et ancienne figure influente du gouvernement du pays.

La banque devra s’acquitter d’une amende de 3 millions de francs. L’un de ses anciens gestionnaires de fortune a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et condamné à une peine de 24 mois de prison avec sursis. Le TPF a également ordonné la confiscation de 400 millions de francs.

Gulnara Karimova, qui a également été ambassadrice de l’Ouzbékistan auprès de l’ONU à Genève, était accusée de blanchiment d’argent, gestion déloyale, corruption et direction d’une organisation criminelle. La Cour des affaires pénales du TPF a toutefois classé la procédure à son encontre ainsi qu’à l’encontre d’un autre prévenu en raison d’un empêchement procédural durable. En effet, Gulnara Karimova purge actuellement une peine de prison dans son pays jusqu’en décembre 2028 et les autorités ouzbèkes refusent de la laisser quitter le territoire avant cette échéance, date à laquelle les infractions reprochées par le Ministère public de la Confédération seront prescrites.

La prévenue avait ouvert plusieurs comptes bancaires auprès d’établissements financiers suisses par l’intermédiaire de prête-noms, comptes qu’elle utilisait pour dissimuler l’origine illicite des fonds versés. Selon les enquêteurs, il s’agissait de millions provenant notamment de pots-de-vin versés à Gulnara Karimova par des sociétés de télécommunications en échange d’un accès au marché ouzbek.

Traduit de l’italien par Dorian Burkhalter