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Affaire Karimova: Lombard Odier condamné à une amende de 3 millions

Keystone-SDA

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné un ancien gestionnaire de Lombard Odier pour blanchiment d'argent aggravé et infligé une amende de trois millions de francs à la banque. Plus de 400 millions de francs ont été confisqués.

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(Keystone-ATS) La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a classé la procédure contre l’Ouzbèke Gulnara Karimova et un autre prévenu en raison d’un empêchement durable de procéder. Détenue en Ouzbékistan jusqu’en décembre 2028, Mme Karimova ne peut être jugée en Suisse avant la prescription. Le second prévenu, domicilié en Russie, ne peut pas non plus comparaître.

Un ancien gestionnaire de la banque Lombard Odier a en revanche été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé et condamné à 24 mois de prison avec sursis. La banque a été condamnée à une amende de trois millions de francs pour défaut d’organisation.

La Cour a également ordonné la confiscation de plus de 400 millions de francs. Le jugement n’est pas définitif. (Arrêt SK.2023.42 du 27 juillet 2026)

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