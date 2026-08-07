Aujourd’hui en Suisse

C’est principalement la thématique de l’immigration qui a été déterminante lors du vote du 14 juin sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions» , révèle l’étude VOX publiée mercredi. Le peuple a surtout fini par rejeter le texte de la droite conservatrice car il n’a pas été convaincu par l’introduction d’un plafond démographique.

Le 14 juin, les Suisses ont refusé à 54,8% de limiter la population du pays à 10 millions d’habitants d’ici à 2050. Toutefois, une large majorité des votants a reconnu que la croissance démographique mettait sous pression les infrastructures, révèle l’analyse post-votation de l’institut gfs.bern. Ces personnes sont préoccupées par la pénurie de logements, les embouteillages ou la saturation des hôpitaux.

La question de l’immigration était toutefois au cœur de la décision de l’électorat. Le plafonnement de la population proposé par l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) a été jugé trop rigide, voire dangereux, par une partie de celles et ceux qui ont rejeté le texte. La majorité de ces personnes ont estimé que cela ne constituait pas une solution aux problèmes de la saturation des infrastructures.

À l’inverse, les personnes qui ont accepté le texte ont été avant tout motivées par un rejet de l’immigration et de la croissance démographique, la saturation des infrastructures n’arrivant que plus bas dans les motivations de vote.