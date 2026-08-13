Aujourd’hui en Suisse

Le comité d’initiative Boussole, lors de la remise des signatures à la Chancellerie fédérale en août 2025.

Simple ou double? Il ne s’agit pas d’un match de tennis, mais du vote auquel devra être soumis le paquet d’accords entre la Suisse et l’Union européenne .

Pour le Conseil fédéral, le paquet d’accords entre la Suisse et l’Union européenne doit être soumis à la majorité simple du peuple en cas de votation, via un référendum facultatif. À ses yeux, cette méthode correspond à la pratique suivie pour les Bilatérales I et II. D’un point de vue démocratique, elle «représente la solution la plus appropriée».

À l’inverse, l’initiative Boussole, lancée en 2024, demande que le paquet d’accords soit soumis au vote du peuple et des cantons. Ses partisans, des entrepreneurs alémaniques, souhaitent soumettre à l’approbation du peuple et des cantons les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit.

Estimant que l’initiative menacerait la crédibilité de la Suisse en matière de politique extérieure ainsi que sa place économique, il a rejeté ce texte jeudi, sans proposer de contre-projet. Ce mercredi déjà, il avait fait état de son opposition à un projet de commission demandant un vote à la double majorité du peuple et des cantons.

Obtenir un oui lors du scrutin sur les Bilatérales III serait beaucoup plus ardu si la majorité des cantons était requise, puisque les petits cantons plutôt conservateurs ont tendance à voter non sur les questions d’intégration européenne. Selon certains politologues, une majorité populaire d’environ 55% serait nécessaire pour obtenir une majorité des cantons certaine.