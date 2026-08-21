Aujourd’hui en Suisse

Augmenter l’utilisation sur SwissCommunity et collecte de fonds: les délégués du Conseil des Suisses de l’étranger ont travaillé en petits groupes pour définir des mesures concrètes.

Un vent de contestation souffle sur l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE). Lors de la première journée des SwissCommunity Days, qui se déroulent actuellement à Brunnen, en Suisse centrale, plusieurs délégués ont formulé des critiques concernant les priorités de l’organisation.

Le ton est monté au bord du lac des Quatre-Cantons lorsque certains délégués ont demandé que des objectifs mesurables soient fixés pour chacun des axes de la législature du Parlement de la Cinquième Suisse. Daniel Hunziker, directeur du secrétariat de l’OSE, a toutefois estimé qu’il était irréaliste de définir de tels indicateurs de performance. Selon lui, l’organisation ne dispose pas des ressources nécessaires pour les atteindre.

La participation à la plateforme d’échange SwissCommunity a également occupé les débats. Les délégués ont évoqué plusieurs pistes pour accroître l’engagement des utilisateurs, notamment grâce à des contenus plus attractifs, une meilleure visibilité des SwissCommunity Days ou encore le recours à des influenceurs. Des difficultés techniques liées à l’application ont aussi été soulevées.

Les participants ont également pris part à un atelier sur les finances de l’OSE. Les discussions ont porté sur les moyens de générer des revenus supplémentaires, dans la perspective d’une éventuelle baisse des subventions publiques accordées à l’organisation. Parmi les pistes évoquées figuraient les parrainages, la publicité, l’organisation d’événements caritatifs ou de réseautage, le financement participatif, ainsi que des partenariats avec des entreprises.