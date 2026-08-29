La semaine en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Les Suisses de l’étranger doivent-ils toucher la 13e rente AVS? Pour un parlementaire suisse, la réponse est non. Dans notre article le plus lu de la semaine, nous revenons sur les arguments avancés dans ce débat particulièrement sensible.
Cette semaine également: les mesures annoncées par le gouvernement pour faire face aux vagues de chaleur et à la sécheresse. Suffisantes ou trop timides?
Bonne lecture!
Plus de 70 millions de francs ont été débloqués pour aider les forêts à s’adapter au changement climatique et soutenir les exploitations agricoles, a annoncé mercredi le conseiller fédéral Albert Rösti, en charge de l’Environnement. Le gouvernement propose de rétablir dès l’année prochaine 17,5 millions de francs de subventions forestières précédemment supprimées. Il prévoit aussi une augmentation exceptionnelle de 54 millions de francs des prêts sans intérêt accordés cette année aux agriculteurs touchés par la sécheresse.
Albert Rösti a assuré que le Conseil fédéral avait pris la situation «très au sérieux dès le début», répondant ainsi aux critiques qui l’accusent d’inaction depuis les premières vagues de chaleur de l’été. De son côté, le Département fédéral de l’intérieur examine désormais les moyens de protéger la santé publique face à la hausse des températures.
Le conseiller fédéral a toutefois souligné que la Confédération n’avait pas vocation à installer des systèmes de climatisation dans les hôpitaux ou les écoles ni à végétaliser les places de village entièrement minéralisées. «Cela relève des villes et des autorités locales», a-t-il déclaré.
Selon le Tages-Anzeiger, les mesures fédérales devraient être bien accueillies au centre et à droite. Le camp rose-vert reste en revanche critique. Le Parti socialiste accuse le gouvernement de pratiquer un «clientélisme en faveur du secteur agricole» et juge les mesures annoncées mercredi «totalement insuffisantes». Les Verts regrettent l’absence de dispositions spécifiques pour protéger les personnes malades, âgées ou les enfants. Les écologistes réclament également des efforts bien plus importants pour s’attaquer aux causes du réchauffement climatique.
Les retraités suisses, y compris ceux établis à l’étranger, recevront en décembre une 13e rente AVS pour la première fois. Mais cette perspective ne plaît pas à tout le monde. Didier Calame, membre de l’Union démocratique du centre (UDC), a déposé une intervention parlementaire demandant que ce supplément ne soit versé qu’aux personnes résidant en Suisse.
«Les retraités vivant à l’étranger ont droit à leur rente AVS, mais pas à une 13e rente», a-t-il déclaré à Swissinfo. «Beaucoup choisissent de s’installer dans des pays où le coût de la vie est plus faible pour des raisons économiques. Ils réalisent ainsi des économies.»
Révélée en premier par le portail d’information cash.ch, cette proposition a suscité l’indignation de nombreux Suisses de l’étranger. Josef Schnyder, représentant de la communauté suisse en Thaïlande, a réagi en ces termes: «L’UDC montre très clairement sa position envers les Suisses de l’étranger: cotiser au système, oui; bénéficier des mêmes droits à la retraite, non.»
L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) s’est de son côté contentée d’indiquer qu’elle s’opposait à «toute réduction des prestations versées aux Suisses de l’étranger».
Alors que l’intelligence artificielle connaît un essor rapide en Suisse, les écolières et écoliers se détournent de plus en plus de TikTok et d’Instagram, selon deux études publiées cette semaine.
Quatre Suisses sur cinq utilisent désormais l’intelligence artificielle dans leur vie professionnelle ou privée, soit deux fois plus qu’il y a deux ans. Selon le rapport Digimonitor publié mardi, son usage est particulièrement répandu chez les 15 à 34 ans. L’IA ne sert plus uniquement à rédiger des textes ou à effectuer des traductions: elle est aussi utilisée pour les recherches en ligne, les conseils d’achat ou encore l’apprentissage numérique.
Le même jour, le Tages-Anzeiger rapportait que la numérisation de l’école suisse marquait le pas. Plus surprenant encore, l’usage des réseaux sociaux a été divisé par deux depuis 2020, surtout chez les enfants âgés de 8 à 12 ans.
L’un des responsables de l’étude, menée par le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, y voit le signe d’une évolution plus large: les parents suisses seraient désormais davantage conscients des risques liés aux réseaux sociaux et en limiteraient davantage l’accès à leurs enfants.
L’enquête montre également que les filles et les jeunes femmes portent un regard nettement plus critique que les garçons et les jeunes hommes sur l’apprentissage via les outils numériques, une différence qui pourrait influencer certains choix professionnels.
«Are you a US citizen?» C’est la question posée sur des affiches visibles dans des trams à Bâle et Genève ainsi que dans les rues de Zurich. Elles invitent les ressortissants américains vivant en Suisse à s’inscrire pour voter dans leur État d’origine lors des élections de mi-mandat prévues en novembre.
Mais derrière cette campagne ne se trouve pas le gouvernement américain. Les codes QR renvoient vers des sites fournissant des informations électorales non partisanes, tandis que l’opération est menée par les Democrats Abroad, la branche suisse du Parti démocrate.
Selon les chiffres officiels, près de 32’000 citoyens américains habilités à voter vivaient en Suisse lors de la dernière élection présidentielle de 2024. Environ la moitié possèdent également la nationalité suisse. Democrats Abroad compte plusieurs milliers de membres dans le pays, a indiqué Liz Voss, présidente de la section bâloise de l’organisation, à la SRF.
Selon le média public, cette campagne dans l’espace public revêt une importance particulière depuis que les nouvelles règles de protection des données ont rendu impossible la publicité politique payante sur les réseaux sociaux. Contactée par la SRF, l’organisation républicaine Republicans Overseas n’a pas répondu aux questions concernant ses activités en Suisse.
La semaine à venir
Lundi, l’Office fédéral de la statistique publiera sa dernière analyse sur les écarts salariaux entre femmes et hommes.
Jeudi, à Berne, seront remis les Prix Montagne, qui récompensent chaque année des projets créateurs de valeur dans les régions de montagne suisses. Le prix principal est doté de 40’000 francs et le prix du public de 20’000 francs.
Jeudi également, Gérontologie Suisse organisera un symposium national consacré au thème: «Vieillir à l’ère du changement climatique: un défi pour la société».
Enfin, l’organisation de branche Swisspatat présentera jeudi les résultats de la récolte de pommes de terre de cette année, dans un contexte marqué par le changement climatique.
Texte traduit de l’anglais/op
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