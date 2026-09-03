Aujourd’hui en Suisse

Le Conseil fédéral a présenté ses projets pour l’agriculture suisse à partir de 2030 . L’objectif est de donner davantage de marge de manœuvre aux exploitations tout en renforçant leur durabilité. Une question domine toutefois les commentaires médiatiques: ces mesures sont-elles à la hauteur des défis, notamment après l’été caniculaire de cette année?

Avec la Politique agricole 2030, le gouvernement entend tenir plusieurs promesses. La première concerne la réduction des charges administratives qui pèsent sur les agriculteurs. Une autre s’adresse aux consommateurs: «Cette politique agricole doit encore renforcer la sécurité alimentaire de la Suisse grâce à une agriculture et à une filière alimentaire durables et résilientes», souligne le président de la Confédération Guy Parmelin.

La réforme est censée répondre aux principaux défis du secteur. Mais est-ce réellement le cas? s’interrogent notamment les journaux de CH Media. Selon la gauche et les organisations environnementales, le changement climatique n’occupe pas une place suffisante dans le paquet de mesures. Le directeur de l’Office fédéral de l’agriculture, Christian Hofer, formule lui aussi certaines réserves. «Après cet été, il faudra évaluer si les mesures actuellement en vigueur ont été suffisantes», estime-t-il.

Guy Parmelin rappelle pour sa part que de nombreuses mesures existent déjà en matière de protection du climat et d’adaptation. D’autres sont en préparation et n’étaient pas encore envisagées avant l’été. La consultation se poursuivra jusqu’au début du mois de décembre. Le Parlement ne devrait examiner la réforme qu’en 2028. Les élections fédérales de l’automne 2027 pourraient influencer le résultat final.