La semaine en Suisse

Dans un pays qui a largement bâti sa prospérité sur la qualité de sa formation, la baisse du niveau scolaire suscite l’inquiétude. Les résultats de l’enquête PISA 2025 montrent que les élèves suisses obtiennent de moins bons scores en lecture et en mathématiques qu’il y a dix ans, relançant le débat sur l’avenir de l’un des principaux atouts du modèle helvétique.

Le constat doit toutefois être largement relativisé. Malgré ce recul, la Suisse reste bien au-dessus de la moyenne de l’OCDE dans toutes les disciplines évaluées et conserve une place parmi les systèmes éducatifs les plus performants du monde. En mathématiques, elle figure même toujours dans le top 10 mondial (9e).

La Suisse est surtout confrontée à une tendance qui touche l’ensemble du monde occidental. Des États-Unis à l’Europe, les performances scolaires reculent dans de nombreux pays. Pendant ce temps, le sommet du classement est occupé presque exclusivement par des pays asiatiques, tandis que l’Estonie s’impose comme la principale référence européenne.

En d’autres termes, les élèves suisses apparaissent aujourd’hui comme «bons parmi les cancres»,selon la formule du quotidien Le Nouvelliste. Si la Suisse demeure mieux classée que la plupart de ses voisins, l’augmentation du nombre d’élèves ne maîtrisant pas les compétences de base montre qu’elle n’échappe plus aux difficultés qui traversent les systèmes éducatifs des pays développés.